Alter Domus, ein führender Anbieter von Fonds- und Unternehmensdienstleistungen für Verwalter alternativer Investmentfonds, gibt die Ernennung von Vincent Georgel O'Reilly zum Head of FI Strategic Partnerships bekannt. Vincent, in Luxemburg ansässig, berichtet an Doug Hart, den Chief Executive Officer von Alter Domus, und wird Mitglied des Group Executive Board des Unternehmens.

Vor seinem Wechsel zu Alter Domus leitete Vincent das Segment der Alternativprodukte für die EMEA-Region bei State Street und war Mitglied der Executive Operating Group sowie des EMEA Management Committee. Als versierte, globale Führungspersönlichkeit verfügt er über umfassende Erfahrung in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Generierung neuer Umsätze und Aufbau von Geschäftsbeziehungen im Banken-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsbereich, und zwar mit ausgeprägtem Schwerpunkt auf Alternativprodukten.

In seiner neuen Funktion wird Vincent die Einführung des neuen Geschäftskanals von Alter Domus leiten, der sich auf strategische Partnerschaften, Ausgliederungen und Übernahmen von Finanzabteilungen von Finanzinstituten, Vermögensverwaltern und Managern globaler alternativen Investments konzentriert.

Doug Hart, CEO, Alter Domus, erklärte: "Wir heißen Vincent in der Alter Domus Group und im Führungsteam herzlich willkommen. Vincents hochgeschätzter Geschäftssinn im Bereich der Alternativprodukte und seine Erfahrung in der Zusammenarbeit mit strategisch führenden Unternehmen unserer Branche werden dem Unternehmen unmittelbar zugutekommen. Als globale Führungspersönlichkeit im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung wird Vincent vom ersten Tag an in der Lage sein, die umfassende Erfahrung und die Fähigkeiten von Alter Domus für den Aufbau seines neuen Geschäfts zu nutzen."

Vincent wird ab Mai 2022 für Alter Domus tätig sein.

Über Alter Domus

Alter Domus ist ein führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Sektoren Private Equity, Real Assets und Debt Capital Markets mit mehr als 3.600 Mitarbeitern in 36 Niederlassungen weltweit. Alter Domus ist ausschließlich auf alternative Finanzinstrumente spezialisiert und bietet Fondsverwaltung, Unternehmensdienstleistungen, Depotbankdienste, Kapitalverwaltung, Verrechnungspreise, Domizilierung, Verwaltungsgesellschaftsdienste, Kreditverwaltung, Agenturdienste, Handelsabwicklung und CLO-Managerdienste.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.alterDomus.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

