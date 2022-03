Halle/MZ (ots) -



Es ist für beide Seiten nicht gut, dass die langfristige Energiepartnerschaft aufgegeben wird. Verantwortlich dafür sind allein Putin und seine Militärs.



Möglich wurde die Entscheidung, weil die Manager beim Bau der neuen Raffinerie in Leuna Mitte der 90er Jahre auf eines besonderen Wert legten: Unabhängigkeit. Um nicht am russischem Öl-Tropf zu hängen, gibt es auch Pipelines zu den Seehäfen in Rostock und Danzig (Polen). Dort soll nun das Öl per Schiff angeliefert werden. Allein diese Alternative macht es kurzfristig möglich, auf russisches Öl zu verzichten. Auf den Bezug von Erdgas lässt sich dieses Vorgehen daher nicht so einfach übertragen.



