Rheda-Wiedenbrück (pta040/23.03.2022/17:10) - Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat wird Rainer Zumholte, verantwortlich für Vertrieb & Marketing, zum 31.03.2022 aus persönlichen Gründen aus dem Vorstand der Westag AG ausscheiden. Michael Engelen, verantwortlich für Finanzen, wird seinen zum 31.05.2022 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern. Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einer geeigneten Nachfolge für die Position des Finanzvorstands begonnen.

Im Zuge dieser personellen Veränderungen wird der Vorstand auf zwei Mitglieder verkleinert. Die Bereiche Vertrieb sowie Marketing & Strategie werden in Zukunft direkt an den Vorstandsvorsitzenden Harald Pichler berichten.

