Stuttgart (ots) -"Zur Sache Baden-Württemberg!" am Donnerstag, 24. März 2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-WürttembergDas Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über große Hilfsbereitschaft und überlastete Ämter im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Am Donnerstag, 24. März ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg und im Anschluss in der ARD Mediathek.Schätzungen zufolge ist mittlerweile rund eine Viertelmillion ukrainischer Flüchtlinge in Deutschland angekommen. Die genaue Zahl kennt derzeit niemand. Auch in Baden-Württemberg finden viele Schutzsuchende Zuflucht, doch ihre Ankunft muss organisiert werden. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) spricht sich daher für einen Verteilschlüssel für die Bundesländer aus. Kein leichtes Unterfangen, denn für ukrainische Flüchtlinge gilt Visum- und damit Bewegungsfreiheit. Viele gehen ihre eigenen Wege über private Kontakte oder Hilfsorganisationen - oft ohne Kenntnis der Ausländerbehörden. Für andere werden in Messezentren und Turnhallen in kürzester Zeit Unterkünfte errichtet. Ehrenamtliche Helfende tun, was sie können, doch die zuständigen Behörden sind oft überfordert.Gast im Studio: Marion Gentges (CDU) Migrationsministerin Baden-Württemberg.Moderation: Cecilia KnodtSeit einem Monat herrscht Krieg in der Ukraine. Der SWR setzt daher am Donnerstag, 24. März 2022, einen multimedialen Schwerpunkt-Tag mit Informations- und Hilfsangeboten unter dem Titel "zusammenkommen - Wie gelingt es im Südwesten?".Weitere Themen der Sendung:- Wilderei - ein verdrängtes Problem?- Hacker-Angriffe - wie sicher ist die kritische Infrastruktur im Land?- Gefährlicher Chemiemüll - Deckel drauf und abwarten?"Zur Sache Baden-Württemberg!"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg!" berichtet über Themen, die das Land bewegen.