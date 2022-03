Zehn Megabit pro Sekunde im Download: So schnell müssen heimische Internetanschlüsse nach Ansicht der Bundesnetzagentur zukünftig mindestens sein. Noch fehlt aber die Zustimmung des Bundesrates. Bei dem neuen Recht auf schnelles Internet geht die Bundesnetzagentur den nächsten Schritt. Die Behörde veröffentlichte am Mittwoch einen Verordnungsentwurf, der ein Mindestlevel von zehn Megabit pro Sekunde im Download festlegt. Wer im heimischen Festnetz weniger bekommt, kann sein Recht einfordern und sich an die Netzagentur wenden. Die könnte die Verlegung von Leitungen veranlassen. Damit die...

Den vollständigen Artikel lesen ...