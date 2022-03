Nel Aktie ist gleich dopplet gesetzt in Dänemark. Nicht nur das die Nel Beteiligung Everfuel den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur für Skandinavien, die BENELUX-Staaten und auch (Nord-)Deutschland von ihrem Standort in Dänemark startet, sondern auch Nel Asa (ISIN: NO0010081235) selber ist - teils durch Everfuel - häufig genannter Lieferant für Test-Elektrolyseuranlagen und H2-Tanlstellen in Dänemark. Und jetzt macht das Dänische Parlament - bestimmt "motiviert" durch den Krieg in der Ukraine, Nägel mit Köpfen. Weitere 161 Mio EUR Zuschüsse verabschiedet zur Förderung des power-to-x Programms ...

