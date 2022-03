Der deutsche Aktienmarkt konnte seine deutlichen Verluste im Tagesverlauf zwar begrenzen, zum Handelsschluss in Frankfurt stand am Mittwoch aber dennoch ein Minus an der Kurstafel. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern blicken die Anleger derzeit wieder (zu) stark auf die Risiken.Bereits am Vormittag hatten neue Inflationsprognosen für Verluste gesorgt. Das Ifo-Institut rechnet in Deutschland für 2022 mit einer Inflation zwischen 5,1 und 6,1 Prozent. Das wäre die höchste Rate seit 1982. Auf die ...

