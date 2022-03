Brüssel (ots) -Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Biden-Besuch in EuropaDie USA tragen - wieder einmal - die Hauptlast gegen einen möglichen Angriff Russlands auf Nato-Territorium in Osteuropa. Und Amerika ist auch diplomatisch wieder voll da. Geschickt hat der US-Präsident Joe Biden im Schulterschluss mit den Europäern mit schnellen und harten Sanktionen und Waffenlieferungen auf Russlands Überfall reagiert. Jetzt reist Biden zu den bedrohten Verbündeten nach Europa, um das Bündnis gegen Russland zusammenzuhalten. Kein leichtes Unterfangen.Die Nato darf sich auf keinen Fall auseinanderdividieren lassen. Die Europäer, inklusive Deutschland, müssen mit dem Aufbau eigener militärischer Abschreckungsfähigkeiten endlich ernst machen. Es ist zu früh zu wissen, wer in diesem Krieg die Oberhand behält. Von westlicher Entschlossenheit wird es abhängen, ob der russische Präsident Wladimir Putin für seine Verbrechen bezahlt. Die Sanktionen und Waffenlieferungen dürfen nicht scheitern.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/5178829