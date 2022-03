Die an der Nasdaq gelisteten ADRs des chinesischen Internet-Konzerns Alibaba knüpfen am Mittwoch an die Gewinne der vergangenen Tage an. Die deutlichen Verluste seit dem Monatsanfang wurden inzwischen mehr als aufgeholt. Dabei wirkt insbesondere das kürzlich auf 25 Milliarden Dollar aufgestockte Aktienrückkaufprogramm nach.Seit die Aktie von Alibaba zu Beginn der Vorwoche im Tief bis auf 73,28 Dollar - und damit den tiefsten Stand seit mehr als fünf Jahren - abgesackt ist, läuft ein beeindruckender ...

