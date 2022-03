Q4 Inc. (TSX:QFOR), eine führende Kommunikationsplattform für die Kapitalmärkte, gab heute bekannt, dass die Toronto Stock Exchange (die "TSX") die Absichtserklärung des Unternehmens akzeptiert hat, im Rahmen eines Normal Course Issuer Bid (NCIB) eigene Aktien zurückzukaufen.

In diesem Rahmen ist es dem Unternehmen erlaubt, bis zu 2.519.889 seiner Stammaktien zurückzukaufen, die 10% des Streubesitzes zum 15. März 2022 entsprechen. Zum 15. März 2022 hielt das Unternehmen 39.625.596 emittierte und ausstehende Stammaktien sowie einen Streubesitz von 25.198.894 Stammaktien. Die Rückkäufe werden über den Erwerb im Rahmen der üblichen Wirtschaftstätigkeit durch die TSX-Einrichtungen und/oder alternative kanadische Handelssysteme oder andere Mittel, die von der Ontario Securities Commission oder den Canadian Securities Administrators erlaubt sind, erfolgen. Gemäß dem NCIB kann das Unternehmen von Zeit zu Zeit bis zu 10.421 Stammaktien pro Tag kaufen (das entspricht 25% von 41.685 Stammaktien, dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen der Stammaktien des Unternehmens für den Zeitraum, der am 28. Februar 2022 geendet ist), vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, darunter Blockkaufausnahmen. Alle durch das Unternehmen im NCIB-Rahmen erworbenen Aktien werden vernichtet. Der Rückkauf kann am 25. März 2022 beginnen und wird, sobald das Unternehmen die maximale Anzahl von Stammaktien im NCIB-Rahmen erworben hat, und am 24. März 2023 enden.

Hinter der NCIB-Entscheidung verbirgt sich die Überzeugung des Unternehmens, dass der Marktpreis der Stammaktien ihren Wert nicht angemessen widerspiegelt und dass aktuelle Marktbedingungen für das Unternehmen Chancen darstellen, Stammaktien zu einem attraktiven Preis zurückzukaufen. Das Unternehmen ist der Meinung, dass die Möglichkeit, Stammaktien opportunistisch zurückzukaufen, ein wirksamer Einsatz seiner liquiden Mittel sein und im besten Interesse des Unternehmens und seiner Anleger liegen könnte. Dadurch würde sich sowohl die Liquidität für die Gesellschafter verbessern, die verkaufen möchten, als auch das Interesse von Anlegern erhöhen, die ihre Positionen behalten möchten.

Das Unternehmen wird den Rückkauf in Übereinstimmung mit den Anforderungen der TSX tätigen und der Preis, den das Unternehmen für diese Stammaktien zahlen wird, wird dem Marktpreis der Stammaktien zum Zeitpunkt des Erwerbs oder einem entsprechenden anderen Preis entsprechen, der von der TSX genehmigt wird.

Im Zusammenhang mit dem NCIB-Programm hat das Unternehmen einen automatischen Rückkaufsplan mit seinem anerkannten Broker begonnen, um Rückkäufe seiner Stammaktien während bestimmter zuvor festgelegter Black-out-Perioden zu ermöglichen, vorbehaltlich bestimmter Parameter wie Preis und Stückzahl. Außerhalb dieser vorbestimmten Black-out-Perioden werden Aktien nach Ermessen des Managements und nach Maßgabe des geltenden Rechts zurückgekauft.

Über Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX: QFOR) ist eine führende Kapitalmarkt-Kommunikationsplattform, die die Art und Weise verändert, wie börsennotierte Unternehmen, Investoren und Investmentbanken Entscheidungen treffen, um effizient zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten. Die End-to-End-Technologieplattform von Q4 erleichtert die Interaktion auf den Kapitalmärkten mithilfe von Produkten für die IR-Website, Lösungen für virtuelle Events, einer Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement auf den Kapitalmärkten und Tools für die Aktionärs- und Marktanalyse. Das Unternehmen ist ein verlässlicher Partner für über 2.600 börsennotierte Unternehmen, darunter viele der renommiertesten Marken der Welt. Q4 hat seinen Sitz in Toronto, Kanada, und unterhält Niederlassungen in New York und London. Nähere Informationen unter q4inc.com.

Hinweis auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen können anhand von Wörtern wie "erwarten", "fortsetzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "anstreben", "planen", "glauben", "budgetieren", "schätzen", "prognostizieren", "vorhersehen", "annähernd", "abzielen" oder negativen Varianten dieser oder ähnlicher Wörter und/oder von Aussagen erkannt werden. Einige der spezifischen zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des zukünftigen Kaufs von Stammaktien im Rahmen des NCIB-Programms des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von denjenigen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen offenbart oder durch sie impliziert werden, wesentlich abweichen. Diese Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem diejenigen, die im jüngsten jährlichen Informationsformular des Unternehmens veröffentlicht wurden. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gelten zum Tag dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, derartige zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, ob infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ähnliches, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weitere Informationen über diese Annahmen sowie Risiken und Unwägbarkeiten sind in den Unterlagen des Unternehmens enthalten, die bei den Wertpapierregulierungsbehörden eingereicht wurden, einschließlich in dem Formular seines jüngsten Jahresberichts sowie in ‚Discussion and Analysis' der Geschäftsführung. Diese Unterlagen stehen auch auf der Website des Unternehmens unter q4inc.com zur Verfügung.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

