Legend Biotech Corporation (NASDAQ: LEGN) (Legend Biotech), ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen, das neuartige Therapien zur Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten entwickelt, herstellt und vermarktet, wurde bei der zehnten jährlichen Verleihung der Foreign Investment Trophy, die von Flanders Investment Trade (FIT) ausgerichtet wird, zum Newcomer des Jahres gekürt.

Flanders Investment and Trade ist eine Organisation der flämischen Regierung, die Investitionsprojekte in Flandern, einer Region im Norden Belgiens, erleichtert und flämische Unternehmen unterstützt. Mit der Foreign Investment Trophy werden internationale Unternehmen mit Investitionsprojekten in Flandern ausgezeichnet, und der FIT-Preis "Newcomer of the Year" wird an Unternehmen verliehen, die vor kurzem mit umfangreichen Investitionsprojekten in der Region begonnen haben.

Legend Biotech erhielt die Auszeichnung für seine gemeinsame Investition mit Janssen Pharmaceutica N.V. (Janssen) in eine hochmoderne Produktionsanlage in Flandern. Die Anlage ist die erste Produktionsstätte für Zelltherapien in Flandern und soll als regionales Zentrum für die Zelltherapieproduktion des Unternehmens für Patienten in Europa, dem Nahen Osten und Afrika dienen.

Das 26.000 Quadratmeter große Produktionszentrum ist Teil der Zusammenarbeit von Legend mit Janssen, um die Herstellung von Ciltacabtagene Autoleucel (Cilta-Cel) voranzutreiben. Dabei handelt es sich um eine über das B-Zell-Reifungsantigen gesteuerte CAR-T-Behandlung, die zurzeit von der Europäischen Arzneimittelagentur für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären Multiplen Myeloms geprüft wird. Im April 2019 erhielt Cilta-Cel den PRIME-Status (Priority Medicines). Der PRIME-Status ermöglicht eine verstärkte Interaktion und einen frühzeitigen Dialog mit den Entwicklern vielversprechender Arzneimittel, um die Pläne für die Arzneimittelentwicklung zu optimieren und die Bewertung innovativer, wissenschaftlicher Fortschritte zu beschleunigen, die auf einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf abzielen.

Das europäische Produktionszentrum geht voraussichtlich im Jahr 2023 in Betrieb und wird von Legend Biotech geleitet.

Bei der Entgegennahme des Preises in Belgien sagte Ying Huang, PhD, CEO und CFO von Legend Biotech: "Diese Auszeichnung ist eine besondere Anerkennung für unsere Investitionen in Flandern, einem der interessantesten Biotechnologiezentren Europas. Der Preis "Newcomer of the Year" zeigt, wie weit wir seit der Gründung von Legend gekommen sind, was die Anwendung von Zelltherapien bei seltenen und ungewöhnlichen Krankheiten betrifft. Wir freuen uns darauf, dieses Ziel voranzutreiben und in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle im Ökosystem von Gent zu spielen."

Über Legend Biotech

Legend Biotech ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das sich der Behandlung lebensbedrohlicher Krankheiten widmet mit dem Ziel, diese eines Tages zu heilen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Somerset, New Jersey, entwickelt fortschrittliche Zelltherapien auf verschiedenen Technologieplattformen, darunter autologe und allogene chimäre Antigenrezeptor-T-Zellen, T-Zell-Rezeptoren (TCR-T) und Immuntherapien auf Basis natürlicher Killerzellen (NK). An unseren drei Forschungs- und Entwicklungsstandorten weltweit wenden wir diese innovativen Technologien an, um sichere, wirksame und hochmoderne Therapeutika für Patienten auf der ganzen Welt zu entwickeln.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.legendbiotech.com, und folgen Sie uns auf Twitter sowie auf LinkedIn.

Über Flanders Investment Trade

Flanders Investment Trade (FIT) fördert aktiv nachhaltige internationale Geschäfte in Flandern als Schlüsselelement der sozioökonomischen Entwicklung der Region. Um dies zu erreichen, unterstützt FIT in Flandern ansässige Unternehmen bei ihren internationalen Unternehmungen und wirbt ausländische Investoren an. FIT hilft Unternehmen in ganz Flandern bei ihren internationalen Aktivitäten und bietet maßgeschneiderte Beratung und Support. Die Unternehmen können auf die lokalen und internationalen Kontaktnetze der Agentur zurückgreifen, und FIT bietet außerdem finanzielle Unterstützung sowie Informationen über die verfügbaren finanziellen Anreize.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung über zukünftige Erwartungen, Pläne und Aussichten sowie alle anderen Aussagen über Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Diese Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf die Strategien und Ziele von Legend Biotech; Aussagen in Bezug auf CARVYKTI, einschließlich der Erwartungen von Legend Biotech für CARVYKTI, wie z. B. die Erwartungen von Legend Biotech für die Herstellung und Vermarktung von CARVYKTI und die potenzielle Wirkung der Behandlung mit CARVYKTI; Aussagen über die Einreichung von Anträgen für Cilta-Cel und den Fortschritt dieser Anträge bei der U.S. Food and Drug Administration (FDA), der European Medicines Agency (EMA), dem Chinese Center for Drug Evaluation National Medical Products Administration (CDE) und anderen Zulassungsbehörden; den voraussichtlichen Zeitplan und die Fähigkeit, klinische Studien, einschließlich der Patientenrekrutierung, voranzutreiben; die Einreichung von Investigational New Drug (IND)-Anträgen bei den Zulassungsbehörden und die Aufrechterhaltung solcher Anträge bei den Zulassungsbehörden; die Fähigkeit, Daten aus klinischen Studien zu generieren, zu analysieren und zu präsentieren; und die potenziellen Vorteile von Legend Biotechs Produktkandidaten. Die Wörter "antizipieren", "glauben", "fortsetzen", "könnten", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "anvisieren", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen vorausschauenden Aussagen enthalten sind. Die Erwartungen von Legend Biotech könnten unter anderem durch folgende Faktoren beeinträchtigt werden: Unwägbarkeiten bei der Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte; unerwartete Ergebnisse klinischer Studien, einschließlich zusätzlicher Analysen bestehender klinischer Daten oder unerwarteter neuer klinischer Daten; unerwartete behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen, einschließlich der Anforderung zusätzlicher Sicherheits- und/oder Wirksamkeitsdaten oder der Analyse von Daten oder behördlicher Vorschriften im Allgemeinen; unerwartete Verzögerungen infolge von Maßnahmen oder Unterlassungen unserer Partner; Unwägbarkeiten, die sich aus der Anfechtung von Patenten oder anderem geistigen Eigentum von Legend Biotech ergeben, einschließlich der Unwägbarkeiten, die mit dem US-Rechtsstreitverfahren verbunden sind; Wettbewerb im Allgemeinen; Preis- und andere politische Zwänge seitens der Regierung, der Industrie und der Öffentlichkeit; Dauer und Schwere der COVID-19-Pandemie und der als Reaktion auf die Entwicklung der Situation ergriffenen behördlichen Maßnahmen; sowie die anderen Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts von Legend Biotech, der am 2. April 2021 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde, beschrieben sind. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen, erwarteten, geglaubten, geschätzten oder erwarteten Ergebnissen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Legend Biotech lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

