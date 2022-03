Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX arbeitet an der Vervollständigung eines impulsiven Musters. Das Resultat dieser Arbeit lässt sich im Chart als Seitwärtsbewegung ablesen. Bullen und Bären bleiben in ihrer Deckung. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich entweder in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1 oder aber immer noch in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...