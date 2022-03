DGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

windeln.de SE: windeln.de SE erwartet Break-Even spätestens in 2023



23.03.2022 / 20:27 CET/CEST

windeln.de SE erwartet Break-Even spätestens in 2023 München, 23. März 2022: Der Vorstand der windeln.de SE ("windeln.de" oder "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL300 und DE000WNDL318) gibt bekannt, dass die Gesellschaft an ihrem bisherigen Ziel, den Break-Even gemessen am bereinigten EBIT auf Konzernebene in 2022 zu erreichen, nicht länger festhält. Hintergrund für diese Entscheidung sind gestiegene Risiken für den internationalen Warenverkehr, die im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres vor allem das für das Erreichen dieses Ziels wichtige China-Geschäft beeinträchtigen könnten. Der Vorstand hält es auch unter Berücksichtigung dieser Risiken bei günstigem Geschäftsverlauf für möglich, jedenfalls auf Monatsbasis im vierten Quartal 2022 konzernweit ein positives bereinigtes EBIT zu erreichen. Spätestens soll der Break-Even nach Einschätzungen des Vorstands in 2023 erreicht werden. Der Vorstand arbeitet weiter daran, die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 28.01.2022 beschlossene ordentliche Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre umzusetzen. Mit dieser Maßnahme sollen, wie bereits berichtet, der für das Geschäftsjahr 2022 ermittelte zusätzliche Finanzierungsbedarf gedeckt und die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2022 sichergestellt werden. windeln.de erwartet aufgrund der derzeit geführten Gespräche mit potenziellen Investoren, dass die Kapitalerhöhung kurzfristig umgesetzt werden kann.

