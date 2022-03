Freiburg (ots) -



Wenn Wladimir Putin fordert, dass Europäer ihre Erdgasrechnung in Zukunft nur noch in Rubel bezahlen sollen, ist das schon ein Akt der Verzweiflung. (...) Würden die westlichen Gasabnehmer diesem Vorschlag folgen, würden sie ihren eigenen Anliegen einen Bärendienst erweisen. Die russische Währung würde härter, der Inflationsdruck geringer und Putin könnte sich rühmen, endlich einmal eine adäquate Antwort auf die westlichen Wirtschaftssanktionen gefunden zu haben. Vor allem darum geht es ihm wohl. Allein um ihm diesen Erfolg nicht zu gönnen und die Kriegsmaschinerie zu schwächen, würde es dem Westen gut anstehen, nun von sich aus den Gashahn zuzudrehen. Seine Vertreter sollten aber gleichzeitig verkünden, dass die Gasimporte wieder aufgenommen werden, sollte Russland das verwerfliche Blutvergießen in der Ukraine beenden. Ein Rückzug aus der Ukraine braucht Anreize. Man sollte nicht vergessen, dass es eine Zeit nach Putin geben wird. http://www.mehr.bz/khs83j



