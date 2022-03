Neben dem personalisierten Home-Feed bietet Instagram jetzt auch einen chronologischen und einen Favorites-Feed an. Der Instagram Feed bekommt zwei neue Einstellungen: Der Following-Feed zeigt in chronologischer Reihenfolge alle Posts von den Accounts, denen man folgt. Außerdem gibt es die neue Möglichkeit, nur Posts der eigenen Favorit:innen zu sehen. Auch die Favorites erscheinen dann in der Reihenfolge, in der sie veröffentlicht wurden. Beide Features sollen laut Techcrunch im Laufe des Mittwochs, 23. März...

Den vollständigen Artikel lesen ...