Talkdesk unterstützt legendäre Marke für Reisen und Tourismus auf Weg in die Cloud

Talkdesk, Inc., ein global führender Akteur im Bereich Kundenerfahrung für kundenorientierte Unternehmen, wurde von der in Palma ansässigen legendären Marke Iberostar Hotels Resorts als sein Anbieter von Contact-Center-Lösungen ausgewählt. Talkdesk hat dafür gesorgt, dass Iberostar den Wechsel von der Arbeit vor Ort zum Remote-Callcenter erfolgreich vollziehen konnte.

So wie bei vielen Unternehmen in der Gastronomiebranche wurde COVID-19 zu einem Katalysator für die Modernisierung der Contact Centers von Iberostar Hotels Resorts. Vor der Pandemie arbeitete das Personal der Reservierungszentrale der Hotelkette ausschließlich vor Ort an Desktops. Aufgrund der COVID-19-Auflagen mussten die Mitarbeitenden umgehend und auf unbestimmte Zeit von zu Hause aus arbeiten. Außerdem führten die weltweiten Reisebeschränkungen zu einem beispiellosen Anrufaufkommen. Zwar stellte Iberostar Hotels Resorts den Betrieb der Reservierungszentrale schnell auf ein Remote-Modell um, doch erkannte das Unternehmen auch, dass Bedarf für modernere, flexiblere Technologien bestand, um den unmittelbaren Anforderungen gerecht zu werden sowie langfristige Ziele zu erreichen.

Dank Talkdesk CX Cloud, einer Komplettlösung für das Kundenerlebnis, konnte Iberostar Hotels Resorts eine einzige virtuelle Reservierungszentrale einrichten. Mithilfe moderner Routing-Kapazitäten konnten die Mitarbeitenden des Unternehmens das schwankende Anrufaufkommen besser bewältigen, und die umfassende Integration in Salesforce ermöglichte es ihnen, jedem Gast eine individuellere Erfahrung zu bieten. Mit der Talkdesk-Lösung kann das Personal von Iberostar Hotels Resorts den unverkennbaren Kundenservice des Unternehmens, der weltweit Maßstäbe setzt, aufrechterhalten ganz gleich, von wo aus gearbeitet wird.

"Eine unserer größten Stärken bei Iberostar Hotel Resorts ist unsere Verpflichtung zur Qualität. Für uns sind die Kunden nicht nur Gäste, sondern auch ein Teil unserer Familie, und wir setzen uns dafür ein, ihnen von Anfang bis Ende das beste Urlaubserlebnis zu bieten", sagte Lucía Rubio, Leiterin Contact Centers und Kundenerfahrung bei Iberostar Hotels Resorts. "Mit der Talkdesk-Lösung haben unsere Mitarbeitenden an jedem Arbeitsplatz immer die Tools an der Hand, die sie brauchen, damit sich die Gäste bei jeder Interaktion wertgeschätzt und willkommen fühlen."

"Da der weltweite Reiseverkehr auf das Niveau von vor der Pandemie zurückkehrt, wird der Wettbewerb um die Kundentreue noch größer. Die Reisenden werden versuchen, sich erneut an die Marken zu wenden, denen sie am meisten vertrauen, und das Thema Kundenerfahrung ist unverzichtbar, will man dieses Vertrauen aufbauen und pflegen", sagte Kieran King, Chief Customer Officer bei Talkdesk. "Mit einer modernisierten Lösung für ein virtuelles Contact Center ermöglicht es Iberostar Hotels Resorts seinen Mitarbeitenden, den Gästen schon ab dem ersten Kontakt das Urlaubserlebnis zu bieten, das sie verdient haben. Bei Talkdesk sind wir stolz darauf, mit dem Unternehmen zusammenzuarbeiten, um ihre Ziele im Bereich des Kundenerlebnisses zu verwirklichen."

