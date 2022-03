Der Satellit übertrug einst die historische Mission von Apollo 11, die Mondlandung

Intelsat, Betreiber des weltweit größten integrierten satellitengestützten und terrestrischen Netzes und führender Anbieter von Internet an Bord (Inflight Connectivity, IFC), spendet dem National Air and Space Museum der Smithsonian Institution in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington ein legendäres Stück Satellitengeschichte. Das Unternehmen wird heute im Rahmen einer Feierstunde im Steven F. Udvar-Hazy Center des Museums in der Nähe des internationalen Flughafens Washington Dulles den am Boden verbliebenen Ersatzsatelliten des Intelsat 1 übergeben.

Intelsat 1, auch als "Early Bird" bezeichnet, war der erste kommerzielle Kommunikationssatellit in einer geostationären Umlaufbahn, der am 6. April 1965 gestartet wurde. In den Anfangszeiten der Raumfahrttechnik wurden häufig zwei identische Satelliten gebaut, um bei einem Fehlstart über eine Reserve zu verfügen. Bei der heutigen Spende handelt es sich um einen kompletten Satelliten, der bisher am Hauptsitz von Intelsat in den USA ausgestellt war.

Während seiner vierjährigen Dienstzeit spielte Intelsat 1 eine historische Rolle für die Kommunikation der Menschheit. Für Millionen von Fernsehzuschauern in aller Welt übertrug er die Mondlandung von Apollo 11. Zudem verdoppelte er die Zahl der Telefonleitungen zwischen den Kontinenten und stellte weitere wichtige Telekommunikations- und Rundfunk-/Fernsehdienste bereit. Intelsat 1 war darüber hinaus der erste Satellit, der eine direkte, nahezu sofortige Kommunikation zwischen Europa und Nordamerika ermöglichte.

"Die neue Heimat dieses historischen Satelliten erinnert an die Rolle, die er bei einigen der wichtigsten Momente der bemannten Weltraumforschung und der globalen Konnektivität spielte. Die Möglichkeit, die Mondlandung live mitzuerleben, inspirierte eine ganze Generation von Weltraumforschern und -begeisterten. Diese Erinnerung an den wesentlichen Anteil, den Intelsat am Fortschritt der Menschheit hatte, unterstreicht deutlich, welch erfolgreichen Weg Intelsat bei der Vernetzung unserer Welt bisher gegangen ist und weiterhin gehen wird", so Stephen Spengler, CEO von Intelsat.

"Wir freuen uns sehr, den am Boden verbliebenen Ersatzsatelliten des ersten kommerziellen Kommunikationssatelliten in unsere Sammlung aufnehmen zu dürfen", so Jim David, Kurator des National Air and Space Museum. "Der Satellit Intelsat 1 wird neben legendären Ausstellungsstücken wie dem Hubble-Weltraumteleskop und der Skylab-Weltraumstation in einer neuen Ausstellung zu sehen sein, die 2025 eröffnet wird."

Der Satellit wird restauriert und im Steven F. Udvar-Hazy Center des Museums in Chantilly (Virginia/USA) für die Ausstellung vorbereitet. Er wird zusammen mit anderen Raumschiffen in einer neuen Ausstellung zu sehen sein, die im Rahmen der Wiedereröffnung des renovierten Museumsgebäudes in Washington DC 2025 eröffnet werden soll.

Der Intelsat 1 unterstreicht die Rolle von Intelsat als Begründer der Satellitentechnologie in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Intelsat hat es sich zur Aufgabe gemacht, weltweit den Zugang zu Breitbanddiensten zu erleichtern. Mit 50-jähriger Erfahrung in der Bereitstellung einer nahtlosen, sicheren Versorgung von Regierungsbehörden und Industrieunternehmen in mehr als 200 Ländern investiert das Unternehmen zunächst 2 Milliarden US-Dollar in den Aufbau eines einheitlichen weltweiten Netzes, das praktisch jede Zugangstechnologie unterstützt und die globale Mobilität, IoT und 5G-Dienste der nächsten Generation ermöglicht.

