Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute bekannt, dass Sanjay Godhwani zum Präsidenten der Region Nordamerika ernannt wurde und David Bresnahan die Rolle des Global Chief Operating Officer übernehmen wird.

"Sanjay und Dave waren seit der Gründung von BHSI im Jahr 2013 entscheidend am Aufbau unserer Produktreihen, unseres talentierten Teams und unserer positiven Kultur beteiligt", sagte Peter Eastwood, President und CEO, BHSI. "In ihren neuen Rollen werden sie einen positiven Einfluss auf unser Team und unsere Fähigkeit haben, unseren Kunden und Vertriebspartnern rund um den Globus Sicherheit und hervorragenden Service zu bieten."

Sanjay wird für alle Underwriting- und Underwriting-Support-Gruppen in der Region Nordamerika, die Kunden- und Maklerbetreuung und die Global Catastrophe Engineering Analytics-Gruppe von BHSI verantwortlich sein. Sanjay verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung und ist Mitglied der Casualty Actuarial Society. Er arbeitet weiterhin von Boston aus und ist unter sanjay.godhwani@bhspecialty.com und 617.936.2904 zu erreichen.

Dave verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Versicherungsbranche. In seiner neuen Funktion wird er die Bereiche Immobilien und Verwaltung, Finanzen, Prüfung, Informationstechnologie und Betrieb in der gesamten globalen Plattform von BHSI beaufsichtigen. Er arbeitet weiterhin in Boston und ist unter david.bresnahan@bhspecialty.com und 617.936.2903 zu erreichen.

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (www.bhspecialty.com) bietet gewerbliche Sachversicherungen, Unfallversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen für das Gesundheitswesen, Haftpflichtversicherungen für Führungskräfte und Berufstätige, Transaktionsversicherungen, Bürgschaften, Schifffahrtsversicherungen, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, medizinische Stop-Loss-Versicherungen, Wohngebäudeversicherungen und multinationale Versicherungen. Die tatsächlichen und endgültigen Deckungsbedingungen für alle Produktlinien können variieren. Das Unternehmen zeichnet auf dem Papier der Berkshire Hathaway's National Indemnity Gruppe von Versicherungsgesellschaften, die über Finanzstärke-Ratings von A++ von AM Best und AA+ von Standard Poor's verfügen. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Sitz in Boston und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Brisbane, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, München, Paris, Perth, Singapur, Sydney und Toronto.

