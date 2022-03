Comet Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Generalversammlung der Comet Holding AG



24.03.2022 / 06:15



Datum: Donnerstag, 14. April 2021, 10 Uhr

Ort: Stadion Wankdorf Business Center, Bern-Wankdorf





Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Wir freuen uns, Sie zur 73. ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Gemäss aktuellem Kenntnisstand der epidemiologischen Situation planen wir, die Generalversammlung physisch durchzuführen. Der vollständige Geschäftsbericht samt Vergütungsbericht mit den Berichten der Revisionsstelle ist auf der Website der Comet Group veröffentlicht. Mit dem Formular «Anmeldung», das Sie mit der Einladung per Post erhalten, können Sie sich für die Generalversammlung anmelden oder Vollmacht erteilen. Für die elektronische Stimmabgabe besuchen Sie bitte die Internetseite www.gvmanager-live.ch/comet. Ihren persönlichen Einmalcode zur Vollmachtserteilung finden Sie im obersten Abschnitt der Anmeldung. Die elektronische Fernabstimmung ist vom 24. März 2022 ab 6.00 Uhr bis zum 8. April 2022 um 12.00 Uhr möglich. Stimmberechtigt sind Aktionäre, deren Name am 4. April 2022 im Aktienbuch der Gesellschaft eingetragen ist. Für den Verwaltungsrat Der Präsident

Heinz Kundert

