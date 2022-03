Comet Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Nomination von Dr. Edeltraud Leibrock für den Verwaltungsrat der Comet Holding AG



24.03.2022 / 06:30





Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionärinnen und Aktionären mit Dr. Edeltraud Leibrock eine ausgewiesene Digitalisierungsexpertin zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Die Nomination ist das Ergebnis eines sorgfältigen Suchprozesses im Rahmen der langfristigen Ausrichtung des Verwaltungsrates und soll das Gremium von fünf auf neu sechs Mitglieder verstärken.

Dr. Edeltraud Leibrock verfügt über eine langjährige Management-, Beratungs- und Fachexpertise in der Innovation, Transformation und Steuerung von IT- und Technologie-getriebenen Organisationen. Sie ist seit 2021 als Managing Partner des auf Digital Business Transformation ausgerichteten Beratungshauses Publicis Sapient in München tätig.



Dr. Leibrock startete ihre Karriere im Jahr 2000 bei der Boston Consulting Group in München, wo sie Strategie-, IT-, und Digitalisierungsprojekte etablierter Unternehmen in Europa und Asien begleitete. 2009 wechselte sie als Group CIO und Generalbevollmächtigte zur Bayerischen Landesbank in München und 2011 als Mitglied des Vorstands und COO zur KfW Bankengruppe in Frankfurt am Main. 2016 gründete sie als geschäftsführende Gesellschafterin die Connected Innovations GmbH in Hamburg, eine auf künstliche Intelligenz und Automatisierung ausgerichtete Spezialberatung.



Nach ihren Studien der Mathematik, Biologie und Physik an der Universität Regensburg doktorierte Edeltraud Leibrock an der TU Hamburg (TUHH). Ihre Forschungstätigkeit in den Bereichen Massen-spektrometrie und Messtechnik führte sie zum Fraunhofer Institut in Garmisch-Partenkirchen sowie zur National Oceanic and Atmospheric Administration in Boulder, CO, USA.



Die promovierte Naturwissenschaftlerin engagiert sich in mehreren Beiräten, u.a. des Artificial Intelligence Centers (ARIC), der Suntrace GmbH (beide Hamburg), der Loanboox GmbH (Köln/Zürich) und des Deutschen Gründerverbands (München) sowie als stv. Vorsitzende des Aufsichtsrats der Baufi24 Baufinanzierung AG in Hamburg.



'Wir sind froh, der Generalversammlung mit Dr. Edeltraud Leibrock eine ausgewiesene Digitalisie-rungsexpertin mit einem grossen Netzwerk für den Verwaltungsrat der Comet vorschlagen zu können», so Heinz Kundert, Präsident des Verwaltungsrates der Comet Holding AG.

Unternehmenskalender 14. April 2022 Generalversammlung 28. Juli 2022 Halbjahresergebnis 2022

