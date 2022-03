Wichtige Punkte Der Markt war in letzter Zeit sehr unbeständig, und niemand weiß, was die Zukunft bringt. Unabhängig davon, was passiert, gibt es Schritte, die du unternehmen kannst, um deine Investitionen zu schützen. Der Schlüssel zum Schutz deines Geldes besteht darin, häufige Fehler zu vermeiden. Es ist eine schwierige Zeit für Investoren. Der Markt war in den letzten Monaten sehr unbeständig und bei so viel Unsicherheit in der Welt besteht die Möglichkeit, dass wir in Zukunft noch mehr Turbulenzen ...

