DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

GLOBALISIERUNG - Der Einmarsch Russlands in der Ukraine wird nach Aussage von Black-Rock-Chef Larry Fink die Weltwirtschaft umgestalten und die Inflation weiter anheizen, weil sich die Unternehmen aus ihren globalen Lieferketten zurückziehen werden, warnt Larry Fink von Black Rock. "Die russische Invasion in der Ukraine hat der Globalisierung, die wir in den letzten drei Jahrzehnten erlebt haben, ein Ende gesetzt", schrieb Fink in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre von Black Rock, dem weltweit größten Vermögensverwalter. (Financial Times)

ITALIEN - Die Steuerfahnder haben fingierte Forderungen im Zusammenhang mit einem staatlichen Förderprogramm zur energetischen Sanierung von Häusern in Höhe von 4,4 Milliarden Euro aufgedeckt. 2,3 Milliarden Euro konnten die Staatsanwälte beschlagnahmen. Scheinfirmen schrieben Rechnungen für nie geleistete Arbeiten und kassierten dann die Steuergutschriften. Sogar Metzger stellten Rechnungen für die Sanierung von Wohnungen aus. Finanzminister Daniele Franco bezeichnete die Prellerei als "eine der größten Betrügereien, die die Republik je erlebt hat". (Süddeutsche Zeitung)

WALL STREET - Die Boni an der Wall Street sind auf das höchste Niveau seit 2006 geklettert. Rekordzahlen bei Deals und Handelsaktivitäten der großen Banken sowie der Höhenflug an den Börsen stehen hinter dem Geldregen. Im Schnitt lag die Auszahlung für die Beschäftigten der Finanzindustrie in New York für 2021 bei 257.500 US-Dollar, wie der New York State Comptroller am Mittwoch mitteilte. "Die Zahlen stechen heraus und sind höher als erwartet", sagte New Yorks oberster Finanzbeamter Thomas DiNapoli. (Manager Magazin)

CYBERABWEHR - In der Debatte um die Ausrüstung der Bundeswehr fordert der EVP-Fraktionschef im Europaparlament, Manfred Weber, den Aufbau einer Cyber-Abwehr gemeinsam mit anderen EU-Staaten. "Wir müssen in Europa kooperieren, um moderne Formen des Cyberkriegs abzuwehren", sagte Weber vor den Gipfeltreffen von Nato und EU in Brüssel. Bei einem solchen Angriff spielten nationale Grenzen keine Rolle, ergänzte der CSU-Politiker. "Europa muss Ressourcen und Fachexperten bündeln, um eine europäische Cyber-Defence-Brigade aufzubauen." Diese könne beispielsweise kritische Infrastruktur gemeinsam schützen. (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft)

KERNKRAFT - In der Debatte um eine unabhängigere Energieerzeugung verlangen Politiker von Union und FDP ein Wiederanfahren bereits abgeschalteter Kernkraftwerke. Der Wirtschaftsflügel von CDU/CSU spricht sich dafür aus, die drei Ende 2021 vom Netz gegangenen Meiler in Deutschland wieder hochzufahren. Das geht aus einem entsprechenden Beschluss des Vorstands der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung (MIT) hervor. Die MIT-Vorsitzende Gitta Connemann sagte: "Es darf in dieser Zeit keine Tabus mehr geben. Unabhängigkeit vom Kriegstreiber Putin und Klimaschutz dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wer beides will, kommt nicht darum herum, unsere Kernkraftwerke länger laufen zu lassen." (Bild)

KERNKRAFT - Der Verband der Atomwirtschaft, Kerntechnik Deutschland, hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einem Brief aufgefordert, die Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke zu verlängern. Der Verband appelliert "eindringlich, im Angesicht der potentiell gefährlichen Lage bei der Energieversorgung unseres Landes die aktuelle Position der Regierung betreffend Kernenergienutzung zu überdenken und alle Schritte sofort einzuleiten, um sich für eine Notsituation vorzubereiten", heißt es in dem Brief, der der FAZ vorliegt. (FAZ)

IMPFPFLICHT - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) setzt auf eine Einigung mit CDU und CSU, um doch noch ein Gesetz für eine allgemeine Impfpflicht erfolgreich durch den Bundestag zu bringen. Wie das Handelsblatt aus Kreisen der Unionsfraktion erfuhr, hat die SPD um ein Gespräch mit der Unionsfraktion gebeten. "Der Kanzler will eine Einigung", hieß es. Das Gespräch solle frühestens nächste Woche Mittwoch stattfinden. (Handelsblatt)

March 24, 2022 01:55 ET (05:55 GMT)

