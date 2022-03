Uran Neuvorstellung: Die USA stehen vor einer Krise, da Russland Uranexporte als Sanktionsreaktion verbietet!!

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Anfang dieses Monats versetzten die USA Moskau einen schweren Schlag, indem sie ein Verbot von russischem Öl und Gas, dem größten Exportgut des Landes, ankündigten.

Als Reaktion auf das Embargo erwägt Russland nun, den Verkauf von Uran an die USA einzustellen.

Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak sagte, dass derzeit ein Verbot der Lieferung von Uran an die USA als Reaktion auf die Energiesanktionen geprüft werde, laut Bericht der TASS.

Als er gefragt wurde, was er von der Verhängung eines Ausfuhrverbots für Uran hielte, sagte Herr Novak: "Dieses Thema steht auch auf der Tagesordnung, es wird untersucht."

Die US-Energieindustrie verlässt sich auf Moskau und seine wichtigsten Verbündeten Kasachstan und Usbekistan die etwa die Hälfte des Urans liefern, welches die Kernkraftwerke in den USA antreibt.

Biden sah sich intensiver Lobbyarbeit der Atomindustrie ausgesetzt, um trotz Putins Invasion in der Ukraine weiterhin russisches Uran zu kaufen.

Russland verfügt über bekannte Uranvorkommen von 500.000 Tonnen und macht laut der World Nuclear Association 9 Prozent der weltweiten Uranproduktion aus.

Beamte in den USA suchen derzeit nach alternativen Uranquellen und erwägen sogar die Entwicklung von Möglichkeiten zur Anreicherung im Inland.

Im Gespräch mit Reuters sagte Senator Dan Sullivan, ein Republikaner aus Alaska:

"Wir müssen nach alternativen Quellen (für Uran) suchen, einschließlich in den Vereinigten Staaten."

Unsere heutige Neuvorstellung könnte schon bald eine dieser alternativen Quellen darstellen:

WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) wurde erst Anfang 2020 gegründet, um mit dem bewährten Modell der diversifizierten Projektkonsolidierung von einem erwarteten Wiederaufleben des Uranmarktes zu profitieren.

Bis heute hat das Unternehmen Uranprojekte in Australien, Kanada, Argentinien und den Vereinigten Staaten erworben oder hat das Recht, Uranprojekte zu erwerben, die jeweils mit erheblichen früheren Ausgaben und attraktiven Eigenschaften für die Entwicklung verbunden sind.

Vor kurzem schloss das Unternehmen eine transformative strategische Akquisition und Allianz mit Energy Fuels Inc (NYSE American: UUUU) (TSX: EFR), einem führenden Uranbergbauunternehmen mit Sitz in den USA, ab und erwarb ein Portfolio von zugelassenen, in der Vergangenheit produzierten konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah und Colorado.

Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und sind bereit für einen schnellen Neustart, wenn die Marktbedingungen dies zulassen.

Schauen Sie sich das Interview an, welches Jochen Staiger von der Swiss Resource Capital AG mit Chairman und CEO Philip Williams geführt hat, um einen ersten Eindruck vom Unternehmen zu gewinnen.

Wie Sie erfahren haben, gab Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) im Januar Arbeitsprogramme für die US-Projekte bekannt. Die Arbeitsprogramme werden in Zusammenarbeit mit Energy Fuels Inc (NYSE American: UUUU) (TSX: EFR), als Betreiber der Projekte geplant und umgesetzt.

Die Arbeiten umfassen die Bestätigung historischer Mineralressourcen und Erweiterungsbohrungen sowie andere Aktivitäten im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Projekte in Richtung einer Produktionsreife.

Werfen wir einen Blick auf die Minen:

Die Tony M Mine in Utah (Henry Mountain Basin, Colorado-Plateau)

Die Mine Tony M ist eine groß angelegte, vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine im Henry Mountain Basin, 5 Meilen nördlich von Ticaboo, Utah, und 127 Meilen westlich der White Mesa Mill. Tony M ist eine voll erschlossene und genehmigte Untertagemine mit hervorragenden Oberflächenanlagen und 17 Meilen bestehender Untertageerschließung. Es wird erwartet, dass nur wenige Renovierungsarbeiten erforderlich sind, um sie in die Produktion zu bringen.

Die Mine wurde ursprünglich Ende der 1970er Jahre von Plateau Resources Ltd. erschlossen. Zuletzt wurde es von September 2007 bis November 2008 von Denison Mines Corp. betrieben. Sie wurde 2012 von Energy Fuels erworben und in einem betriebsbereiten Zustand gehalten, wobei alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen, um den Betrieb wieder aufzunehmen.

Ein technischer Bericht vom Juni 2012, der von Roscoe Postle Associates Inc. verfasst wurde, enthält eine detaillierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt, wie in der CUR-Pressemitteilung vom 15. Juli 2021 dargelegt. Diese Mineralressourcenschätzung gilt als "historische Schätzung" für CUR definiert unter National Instrument 43-101.

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) beabsichtigt, ein Programm durchzuführen, um die historische Ressourcenschätzung zu bestätigen und zu aktualisieren und eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung durchzuführen, um die Kosten, die Entwicklungsaktivitäten und die Zeit zu quantifizieren, die erforderlich sind, um die Mine wieder in Produktion zu bringen.

Schauen wir nun auf die…

Daneros-Uranmine in Utah

Die Daneros-Mine ist eine vollständig erschlossene und genehmigte Untertagemine im Bergbaugebiet White Canyon in San Juan County, Utah, etwa 70 Meilen westlich der White Mesa Mill. Es wurde 2011 von Denison Mines im Rahmen der Übernahme von White Canyon für 57 Mio. AUD erworben. Da die Marktbedingungen dies rechtfertigen, ist die Daneros-Mine für einen schnellen Neustart gut positioniert.

Die Mine war von 2009 bis Oktober 2012 in Betrieb, als sie in den Standby-Modus versetzt wurde. Zunächst brachte White Canyon Uranium Limited die Mine in Produktion und schickte Erz an die White Mesa Mill im Rahmen einer Lohnmühlenvereinbarung mit Denison. Energy Fuels erwarb die Mine im Jahr 2012.

Ein von Peters Geosciences verfasster technischer Bericht vom März 2018 enthielt eine detaillierte Mineralressourcenschätzung für das Projekt, wie in der CUR-Pressemitteilung vom 15. Juli 2021 dargelegt.

Ein Oberflächenbohrprogramm bei Daneros mit Rotations- und Kernbohrungen ist geplant und wird im zweiten Quartal 2022 beginnen. Das vorgeschlagene Bohrprogramm soll Erweiterungen der historischen Mineralressourcenschätzung testen, um die zukünftige Minenplanung zu unterstützen.

Gleichzeitig mit dem Oberflächenbohrprogramm wird das Unternehmen das Belüftungs- und Überwachungssystem der Mine mit modernster Ausrüstung aufrüsten und neu starten. Dies wird einen leichten Zugang für unterirdische Bohrungen und für die zukünftige Wiederaufnahme des Bergbaus bei Daneros ohne Verzögerung ermöglichen.

Weitere Genehmigungen sind im Gange, um die derzeitige Genehmigung für eine kleine Mine in eine Genehmigung für eine große Mine umzuwandeln, die die Erweiterung der Fläche der Daneros-Mine von weniger als 5 Acres auf etwa 45 Acres umfasst.

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) besitzt noch eine dritte Mine in Utah, die…

Rim-Uran- und Vanadium-Mine

Die Rim Mine befindet sich im Uravan Mineral Belt 15 Meilen nordöstlich von Montecello, Utah und etwa 62 Straßenmeilen von der White Mesa Mill entfernt. Sie verfügt derzeit über 26 nicht patentierte Adermineralclaims, eine private Pacht und eine staatliche Minenpacht mit einer Gesamtfläche von etwa 1.100 Acres. Sie besteht aus einem hohen Vanadium-zu-Uran-Verhältnis von 9,25:1.

Die Mine wurde seit Mitte der 1960er Jahre regelmäßig betrieben. Der 2008 von Denison Mines wieder aufgenommene Abbau wurde jedoch aufgrund sinkender Uranpreise Ende 2010 auf Standby gestellt. Energy Fuels erwarb das Grundstück im Jahr 2012 und hat es seitdem gepflegt und gewartet, sodass sie wieder aufgenommen werden kann mit relativ geringen Genehmigungs- oder Entwicklungskosten.

Die Mine kann relativ schnell in Betrieb genommen werden, da Oberflächeninfrastruktur, Portale, Abstiege und unterirdische Arbeiten vorhanden sind.

Ein Oberflächenbohrprogramm bei Rim mit Kern- und Rotationsbohrungen ist geplant und genehmigt und wird im zweiten Quartal 2022 beginnen, um Fortsetzungen und Erweiterungen der historisch definierten Mineralressourcen zu testen.

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) besitzt fünf weitere Projekte in Nordamerika, drei davon in Kanada. Dieses sind aber noch nicht so weit fortgeschritten wie die aufgeführten, daher stellen wir Ihnen diese Projekte im Rahmen eines Updates vor.

Neben den Minen in Nordamerika besitzt Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) weitere Projekte in Australien und Argentinien, auch diese werden wie Ihnen im Rahmen eines Updates zeitnah vorstellen.

Unser Fazit:

Consolidated Uranium gehört in jedes spekulative Rohstoff Depot!

Sollte Putin ernst machen und die Uranlieferungen an die USA einstellen geht in den Kernkraftwerken der Amerikaner bald das Licht aus.

Kernenergie ist im Vergleich zu Kohle, Öl und Erdgas sauber, und Sie können sie zu einem wettbewerbsfähigen Preis produzieren.

Wenn Sie der Klimaschutzlobby entgegenkommen wollen, ohne die Bank für Subventionen für erneuerbare Energien zu sprengen, ist Kernenergie der richtige Weg.

Bei diesem Ansatz gab es jedoch zwei Probleme: Sicherheitsbedenken und Trägheit.

Aber jetzt ist die Trägheit weg.

Die russische Invasion in der Ukraine hat dem ein Ende gesetzt.

Als Reaktion auf die Unterbrechungen der Lieferketten ist der Uranpreis zusammen mit den meisten anderen Rohstoffen bereits durch die Decke gegangen.

Kleine Unternehmen wie Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) werden von dieser Tendenz profitieren, da sie bei der Genehmigung und Durchführung von Explorationsprogrammen schneller vorgehen werden.

Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) hat, wie Sie erfahren haben, drei Uranminen in den USA, die relativ schnell in Betrieb genommen werden können! Genau das was die US Senatoren suchen also!

Darüber hinaus hat Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) keine Schulden und ein "Working Capital" von derzeit 33 Millionen $! Dem gegenüber steht eine Marktkapitalisierung von derzeit nur 170 Millionen $!

Auch das ist einer der Gründe weshalb der renommierte Analyst Dave Talbot (Red Cloud Securities) Consolidated Uranium Inc. (TSXV: CUR | WKN: A3CVY0 | SYM: 1WM) mit "buy" bewertet und ein Kursziel von $4.50 ausgegeben hat.

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und verbleiben mit

Spekulative Grüßen

aus der Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Consolidated Uranium wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken.

Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält.

Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht. Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar.

Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten. Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten die Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater.

Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wider, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt. Urheberrecht Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

