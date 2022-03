Nach gut zwei Jahren Bauzeit hat der US-Konzern Tesla am Dienstag seine erste europäische Autofabrik vor den Toren Berlins eröffnet. Die Aktie von Tesla hat sich in den vergangenen Tagen recht stark präsentiert. Sie konnte am Mittwoch erstmals seit Januar zumindest kurzzeitig die 1.000-Dollar-Marke überspringen.Tesla-Chef Elon Musk hatte die Milliardeninvestition in der Nähe von Berlin im November 2019 angekündigt und im Februar 2020 mit dem Bau begonnen. Tesla verließ sich dabei auf knapp 20 vorzeitige ...

