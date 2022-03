DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sinkender Ölpreis bremst Kursverluste

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz feststellen. Allerdings schütteln die Aktienmärkte der Region die schwachen Vorgaben der US-Börsen ab. Die Indizes haben anfangs deutlichere Verluste verringert oder sogar ins Plus gedreht. Unterstützung kommt vom Dollar, der weiter von der Aussicht auf schnellere Zinserhöhungen der US-Notenbank profitiert.

Zudem ist der rasante Anstieg der Ölpreise, der in den vergangenen Tagen zusätzliche Inflationsängste geschürt hatte, vorerst gestoppt. Am Mittwoch waren die Ölpreise von der Aussicht auf weitere Sanktionen gegen Russland nach oben getrieben worden und weil Russland angekündigt hatte, zur Zahlung von Gaslieferungen nach Europa künftig nur noch Rubel zu akzeptieren.

Der Nikkei-225-Index liegt im späten Handel 0,1 Prozent im Minus, nachdem er über 1 Prozent schwächer gestartet war. Die japanische Währung verharrt mit rund 121,25 Yen je Dollar auf dem niedrigsten Stand seit sechs Jahren, was exportorientierten japanischen Unternehmen zugutekommt.

China Mobile nach Zahlenvorlage gesucht

In Hongkong tendiert der Hang-Seng-Index noch 0,3 Prozent leichter. Zu den Gewinnern gehört dort die Aktie von China Mobile (+3,9%), nachdem das Unternehmen Geschäftszahlen für 2021 vorgelegt hat. Gebremst wird der HSI von den Technologiewerten, die im Sog ihrer US-Pendants im Schnitt 0,9 Prozent abgeben.

Auch Immobilienwerte stehen unter Druck. Anleger blicken mit Sorge auf die Überschuldung der Branche. Am Dienstag hatte der angeschlagene Immobiliengigant China Evergrande die Vorlage seiner Zahlen für 2021 verschoben und mitgeteilt, dass mehr als 2 Milliarden US-Dollar Barmittel, die im Besitz seiner separat notierten Immobilien-Service-Einheit sind, von Banken als Sicherheit für Pfandgarantien Dritter beschlagnahmt worden seien. Die Evergrande-Aktie ist seit Tagen vom Handel ausgesetzt. Country Garden fallen um 3,1 und Longfor um 2,9 Prozent.

In Schanghai sinkt der Composite-Index um 0,8 Prozent. Verkauft werden Aktien von Autoherstellern, nachdem der Pkw-Absatz in China in der dritten Märzwoche um 30 Prozent eingebrochen ist vor dem Hintergrund neuer Lockdowns. wegen der jüngsten Corona-Pandemiewelle. SAIC Motor sinken um 0,6, BYD um 0,7 und Great Wall Motor um 1,3 Prozent.

In Singapur legen die Kurse im Schnitt um 0,9 Prozent zu, nachdem die Regierung die Lockerung von Corona-Beschränkungen angekündigt hat.

Der australische Aktienmarkt schloss 0,2 Prozent höher, angeführt von Aktien der Rohstoffbranche wie BHP (+1,8%) oder Rio Tinto (+2,1%). Aktien der Energiebranche wie Beach Energy, Santos oder Woodside gewannen im Sog der Ölpreise 0,6 bis 2,8 Prozent.

Auch in der übrigen Region sind Aktien des Ölsektors gesucht. In Japan steigen Inpex um 1,2 Prozent. Für CNOOC geht es in Hongkong um 3,1 Prozent aufwärts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.387,10 +0,1% -0,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.004,81 -0,1% -5,4% 07:00 Kospi (Seoul) 2.726,80 -0,3% -8,4% 07:00 Schanghai-Comp. 3.245,64 -0,8% -10,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.090,69 -0,3% -6,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.395,27 +0,9% +7,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.595,64 -0,1% +1,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:46 % YTD EUR/USD 1,0980 -0,2% 1,1003 1,1024 -3,4% EUR/JPY 133,26 +0,0% 133,22 133,48 +1,8% EUR/GBP 0,8326 -0,1% 0,8338 0,8311 -0,9% GBP/USD 1,3187 -0,1% 1,3197 1,3264 -2,5% USD/JPY 121,37 +0,2% 121,08 121,09 +5,4% USD/KRW 1.219,02 +0,3% 1.219,02 1.214,56 +2,5% USD/CNY 6,3724 +0,1% 6,3724 6,3755 +0,3% USD/CNH 6,3848 -0,1% 6,3894 6,3892 +0,5% USD/HKD 7,8245 +0,0% 7,8240 7,8266 +0,4% AUD/USD 0,7484 -0,0% 0,7486 0,7457 +3,1% NZD/USD 0,6957 -0,1% 0,6965 0,6950 +1,9% Bitcoin BTC/USD 42.983,83 +1,1% 42.509,82 42.161,36 -7,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,54 114,93 -0,3% -0,39 +54,9% Brent/ICE 121,58 121,60 -0,0% -0,02 +30,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.939,71 1.945,23 -0,3% -5,53 +6,0% Silber (Spot) 25,02 25,16 -0,5% -0,14 +7,3% Platin (Spot) 1.018,35 1.024,44 -0,6% -6,09 +4,9% Kupfer-Future 4,79 4,78 +0,2% +0,01 +7,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2022 02:04 ET (06:04 GMT)

DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Sinkender Ölpreis bremst Kursverluste

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien lässt sich am Donnerstag keine einheitliche Tendenz feststellen. Allerdings schütteln die Aktienmärkte der Region die schwachen Vorgaben der US-Börsen ab. Die Indizes haben anfangs deutlichere Verluste verringert oder sogar ins Plus gedreht. Unterstützung kommt vom Dollar, der weiter von der Aussicht auf schnellere Zinserhöhungen der US-Notenbank profitiert.

Zudem ist der rasante Anstieg der Ölpreise, der in den vergangenen Tagen zusätzliche Inflationsängste geschürt hatte, vorerst gestoppt. Am Mittwoch waren die Ölpreise von der Aussicht auf weitere Sanktionen gegen Russland nach oben getrieben worden und weil Russland angekündigt hatte, zur Zahlung von Gaslieferungen nach Europa künftig nur noch Rubel zu akzeptieren.

Der Nikkei-225-Index liegt im späten Handel 0,1 Prozent im Minus, nachdem er über 1 Prozent schwächer gestartet war. Die japanische Währung verharrt mit rund 121,25 Yen je Dollar auf dem niedrigsten Stand seit sechs Jahren, was exportorientierten japanischen Unternehmen zugutekommt.

China Mobile nach Zahlenvorlage gesucht

In Hongkong tendiert der Hang-Seng-Index noch 0,3 Prozent leichter. Zu den Gewinnern gehört dort die Aktie von China Mobile (+3,9%), nachdem das Unternehmen Geschäftszahlen für 2021 vorgelegt hat. Gebremst wird der HSI von den Technologiewerten, die im Sog ihrer US-Pendants im Schnitt 0,9 Prozent abgeben.

Auch Immobilienwerte stehen unter Druck. Anleger blicken mit Sorge auf die Überschuldung der Branche. Am Dienstag hatte der angeschlagene Immobiliengigant China Evergrande die Vorlage seiner Zahlen für 2021 verschoben und mitgeteilt, dass mehr als 2 Milliarden US-Dollar Barmittel, die im Besitz seiner separat notierten Immobilien-Service-Einheit sind, von Banken als Sicherheit für Pfandgarantien Dritter beschlagnahmt worden seien. Die Evergrande-Aktie ist seit Tagen vom Handel ausgesetzt. Country Garden fallen um 3,1 und Longfor um 2,9 Prozent.

In Schanghai sinkt der Composite-Index um 0,8 Prozent. Verkauft werden Aktien von Autoherstellern, nachdem der Pkw-Absatz in China in der dritten Märzwoche um 30 Prozent eingebrochen ist vor dem Hintergrund neuer Lockdowns. wegen der jüngsten Corona-Pandemiewelle. SAIC Motor sinken um 0,6, BYD um 0,7 und Great Wall Motor um 1,3 Prozent.

In Singapur legen die Kurse im Schnitt um 0,9 Prozent zu, nachdem die Regierung die Lockerung von Corona-Beschränkungen angekündigt hat.

Der australische Aktienmarkt schloss 0,2 Prozent höher, angeführt von Aktien der Rohstoffbranche wie BHP (+1,8%) oder Rio Tinto (+2,1%). Aktien der Energiebranche wie Beach Energy, Santos oder Woodside gewannen im Sog der Ölpreise 0,6 bis 2,8 Prozent.

Auch in der übrigen Region sind Aktien des Ölsektors gesucht. In Japan steigen Inpex um 1,2 Prozent. Für CNOOC geht es in Hongkong um 3,1 Prozent aufwärts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.387,10 +0,1% -0,8% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.004,81 -0,1% -5,4% 07:00 Kospi (Seoul) 2.726,80 -0,3% -8,4% 07:00 Schanghai-Comp. 3.245,64 -0,8% -10,8% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.090,69 -0,3% -6,5% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.395,27 +0,9% +7,1% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.595,64 -0,1% +1,2% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:46 % YTD EUR/USD 1,0980 -0,2% 1,1003 1,1024 -3,4% EUR/JPY 133,26 +0,0% 133,22 133,48 +1,8% EUR/GBP 0,8326 -0,1% 0,8338 0,8311 -0,9% GBP/USD 1,3187 -0,1% 1,3197 1,3264 -2,5% USD/JPY 121,37 +0,2% 121,08 121,09 +5,4% USD/KRW 1.219,02 +0,3% 1.219,02 1.214,56 +2,5% USD/CNY 6,3724 +0,1% 6,3724 6,3755 +0,3% USD/CNH 6,3848 -0,1% 6,3894 6,3892 +0,5% USD/HKD 7,8245 +0,0% 7,8240 7,8266 +0,4% AUD/USD 0,7484 -0,0% 0,7486 0,7457 +3,1% NZD/USD 0,6957 -0,1% 0,6965 0,6950 +1,9% Bitcoin BTC/USD 42.983,83 +1,1% 42.509,82 42.161,36 -7,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 114,54 114,93 -0,3% -0,39 +54,9% Brent/ICE 121,58 121,60 -0,0% -0,02 +30,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.939,71 1.945,23 -0,3% -5,53 +6,0% Silber (Spot) 25,02 25,16 -0,5% -0,14 +7,3% Platin (Spot) 1.018,35 1.024,44 -0,6% -6,09 +4,9% Kupfer-Future 4,79 4,78 +0,2% +0,01 +7,4% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2022 02:05 ET (06:05 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.