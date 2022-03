Kupferpreis explodiert…: KAUF-ALARM:Unser neuer Kupfer Favorit eilt von einem 52-Wochen-Hoch zum nächsten

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

Globale Umweltinitiativen treiben die Nachfrage nach Kupfer in die Höhe. Das Metall wird für EV-Batterien und Elektroautos benötigt, aber auch in Wind-, Solar-, Wasser-, Kern- und Geothermieenergie verwendet.

Kupfer ist ein rosa-orangefarbenes Metall, das sich hervorragend zum Leiten von Elektrizität eignet. Tatsächlich leitet es elektrischen Strom besser als jedes andere Metall außer dem viel teureren Silber. Laut der International Copper Association werden über 70 % des Kupfers zur Stromerzeugung verwendet.

Kupfer ist korrosionsbeständig und antimikrobiell und wird im Bauwesen, in Übertragungsleitungen, Mobiltelefonen und Autos, einschließlich Elektrofahrzeugen, verwendet. Tatsächlich verbrauchen Elektrofahrzeuge vier- bis fünfmal so viel Kupfer wie Autos mit Verbrennungsmotor. Ein Elektrofahrzeug enthält etwa 80 kg (176 lbs) Kupfer im Vergleich zu 20 kg (44 lbs) in einem benzinbetriebenen Auto. Darüber hinaus kann Kupfer recycelt und wiederverwendet werden.

Die Kupferpreise haben sich seit dem Pandemietief verdoppelt

Die Kupferpreise sind von unter 5.000 $ pro Tonne im März 2020 auf fast 10.000 $ Ende 2021 gestiegen. Einige Brancheninsider glauben jedoch, dass die Rallye noch lange nicht vorbei ist. Beispielsweise sagte der Leiter des Bergbaugiganten Glencore, dass die Kupferpreise um weitere 50 % auf 15.000 USD pro Tonne steigen müssen, um die Investitionen zu fördern, die für die Umstellung auf saubere Energie erforderlich sind.

Die Kupfernachfrage dürfte weiter enorm steigen

Zur Dekarbonisierung wird die Welt viel Kupfer benötigen. Erneuerbare Energieprojekte wie Wind-, Solar- und Geothermie benötigen Kupfer für Sonnenkollektoren , Windturbinen und Übertragungsleitungen. Auch Elektrofahrzeuge verbrauchen viel Kupfer.

Die BHP Group, ein diversifiziertes Bergbauunternehmen, geht davon aus, dass sich die Kupfernachfrage in den nächsten 30 Jahren verdoppeln wird. Und die Internationale Energieagentur sagt, dass der Markt für "grüne" Mineralien wie Kupfer und Kobalt in den nächsten zehn Jahren um das Siebenfache wachsen muss, um die Welt bis 2050 auf netto null CO2 zu bringen.

Abgesehen von der grünen Revolution dürfte auch die anhaltende Urbanisierung in China und Indien zu einer steigenden Nachfrage beitragen. Kupfer ist schließlich der Schlüssel zum Wohnungs- und Gewerbebau.

Während die Nachfrage voraussichtlich steigen wird, ist das Angebot begrenzt. Jahrelang hat die Industrie zu wenig in Kupferprojekte investiert. Es wird immer schwieriger, neue Bezugsquellen in sichereren Ländern zu finden! Und die Entwicklung einer Mine kann selbst mit allen Genehmigungen über zehn Jahre dauern.

Goldman Sachs prognostiziert explodierende Kupfer-Preise

Infolgedessen erwarten viele Analysten, einschließlich Goldman Sachs, in diesem Jahrzehnt eine Kupferknappheit.

Einen neuen Kupfer Favoriten haben wir Ihnen bereits in den letzten Wochen vorgestellt - unserer Meinung nach bietet diese Aktie ein ausgezeichnetes Chancen-Risiko-Verhältnis.

WKN: A3CSP4 | SYM: 22Q0

District Copper (A3CSP4 | SYM: 22Q0) hat Montag nach Börsenschluss die Ergebnisse und Interpretationen einer 19,3 Kilometer tiefen, durchdringenden induzierten Polarisationsuntersuchung auf seinem Porphyr-Kupferprojekt Copper Keg veröffentlicht, das sich etwa 55 Kilometer westlich von Kamloops, BC, befindet. Das Grundstück umfasst etwa 3.272 Hektar und befindet sich am nördlichen Ende des Batholithen von Guichon Creek.

Höhepunkte

Es wurden zwei Anomalien der positiven Aufladbarkeit lokalisiert.

Die größte Anomalie verläuft nach Nordwesten, hat ein offenes Ende und ist 2.500 Meter lang und 1.000 Meter breit. Sie befindet sich in Nicola-Vulkangestein und der Guichon-Intrusion, die sich auf beiden Seiten der Barnes-Creek-Verwerfung befinden.

Die zweite positive Anomalie befindet sich in der Guichon-Intrusion am südlichen Ende des Projekts, ist mindestens 1.500 Meter lang und 750 Meter breit und nach Westen offen.

Die größte Anomalie der Wiederaufladbarkeit weist eine starke räumliche Korrelation zu dem großen Gebiet mit intensiver argillischer Alteration auf und erstreckt sich laut Interpretationen nach Südosten unter die Kamloops-Gruppe.

Die Anomalien der Wiederaufladbarkeit korrelierten mit den beiden Gebieten mit zusammenfallender sporadischer Kupfermineralisierung und intensiver Tonalteration, die durch historische Gesteinsprobenentnahmeprogramme definiert wurden.

Die IP-Untersuchung bestand aus vier Nord-Süd-orientierten Linien im Abstand von 500 Metern, die sich über 19,3 Kilometer erstreckten und an Quantec Geoscience vergeben wurden, das sein Titan 24-System verwendete. Die Vermessung wurde unter Verwendung der Dipol-Pol-Dipol-Konfiguration mit einem Dipolabstand von 100 Metern durchgeführt. Das Ziel der Untersuchung war die Kartierung der Aufladbarkeits- und Widerstandssignatur in Verbindung mit den beiden Gebieten mit intensiver Tonsteinalteration und damit verbundener sporadischer Kupfermineralisierung.

Die größere der beiden Aufladbarkeitsanomalien fällt mit einem großen Gebiet mit alterierten Nicola-Vulkangesteinen und Guichon-Intrusiven zusammen, die sich entlang der Spur der Barnes-Creek-Verwerfung befinden. Die Aufladbarkeitssignaturen deuten darauf hin, dass sich die Barnes-Creek-Verwerfung und die intensive argillitische Alteration unter der Kamloops-Gruppe nach Südosten erstrecken könnten.

Die Felddatenerfassung für die kürzlich angekündigte luftgestützte Magnetometer-Untersuchung über dem gesamten Konzessionsgebiet wurde nun von Precision GeoSurveys aus Langley, BC, abgeschlossen. Die Interpretation der Daten, einschließlich einer magnetischen Vektorinversion, ist im Gange.

Klicken Sie hier um die gesamten News zu lesen

Das Copper Keg Projekt

Das Copper Keg Projekt erstreckt sich über 3.272 ha und befindet sich am nördlichen Ende des produktiven Batholithen Guichon Creek, dem Standort des Bergbaukomplexes Highland Valley von Teck Resources.

Die historische Exploration erstreckt sich von Ende des 19. Jahrhunderts bis 2012. Die Exploration im Frühstadium soll aus dem Abbau hochgradiger Kupferadern bestehen, ältere Gesteinsprobenergaben: 0,655 % Cu mit 1,0 oz Ag; 0,61 % Cu; 0,762 % Cu mit 0,49 Unzen Ag; 0,35 % Cu mit 0,26 Unzen Ag; 2,4 oz Ag mit 0,02 % Cu

Neuere Explorationen waren bisher begrenzt und rein oberflächlicher Natur aufgrund fehlender detaillierter Datenerfassung und bestanden bisher aus Boden- und Gesteinsproben, begrenzten geophysikalischen Untersuchungen und oberflächlichen Kartierungen.

Das Konzessionsgebiet zeichnet sich durch eine große, Pyrit enthaltende, tonhaltige Zone aus, die entlang der Oberflächenspur der Barnes-Creek-Verwerfung freigelegt ist, einem großen NNW-Trend, der den Guichon-Creek-Batholith kreuzt. Die oben erwähnten hochgradigen Kupferadern spiegeln eine supergene Anreicherung von distalen Basismetalladern wider, die typischerweise mit einem Porphyr-Kupfer-System in Verbindung gebracht werden.

Zukünftige Arbeiten auf dem Grundstück sollen Folgendes umfassen:

Detaillierte Kartierung, die Informationen über Lithologie, Alteration und Mineralisierung auf der Ebene des Aufschlusses sammelt.

Gesteinscharakterisierungsprogramm (48 Elemente) zur Kartierung geochemischer Trends, die verwendet werden können, um in Richtung des Kerns des Porphyrsystems zu vektorisieren

Grundstücksweite, tief eindringende (+600 m) Aufladbarkeits-/Widerstandsfähigkeits-geophysikalische Untersuchung, um die Verteilung der Alterations- und Pyritzonen zu kartieren und Informationen über das strukturelle Gerüst des Grundstücks bereitzustellen.

Ein weiteres sehr aussichtsreiches Projekt von District Copper (WKN: A3CSP4 | SYM: 22Q0) ist das…

Konzessionsgebiets Eaglehead

Seit 2014 führt man hier Explorationsprogramme durch und arbeitet an der Standardisierung aller Explorationsdaten aus früheren Explorationsprogrammen.

Beim Eaglehead-Projekt wurden drei Mineralisierungsphasen beobachtet:

Frühe Phase: Kupfer-Silber (durchdringend)

Zweite Phase: Kupfer-Gold-Molybdän-Silber

Dritte Phase: Kupfer-Gold-Molybdän-Silber (beschränkt auf späte Bruch-/Brekzienzonen, die eine intensive Kaliumalteration aufweisen).

Im Jahr 2012 erstellte Roscoe Postle Associates (RPA) einen technischen Bericht mit dem Titel "Technischer Bericht über das Cu-Mo-Au-Projekt Eaglehead, British Columbia, Kanada" gemäß den Anforderungen von NI43-101

Seit dem Datum des technischen Berichts von RPA wurden eine beträchtliche Menge an Arbeiten in den Zonen Bornite und East abgeschlossen, darunter: zusätzliche Bohrungen, Probenahmen, erneute Analyse von Bohrkern- und Zellstoffproben, vorläufige metallurgische Testarbeiten, Boden und luftgestützte geophysikalische Vermessungen und Neuprotokollierung historischer Bohrkerne.

Eine Beschreibung des Wirtsgesteins, der Gangaktivität, der Alteration und der Mineralansammlungen in den bekannten Mineralisierungszonen innerhalb des Eaglehead-Projekts ist in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

QFP = Quarz-Feldspat-Porphyr; HBP = Hornblende-Porphyr;

HQD = Hornblende-Quarz-Diorit

Die Geochemie von Spurenelementen weist darauf hin, dass möglicherweise mehrere Intrusivereignisse innerhalb des Projekts aufgetreten sind, wobei mehrere Intrusivereignisse mäßige bis sehr starke Affinitäten vom Typ "Adakit" aufweisen.

In dieses Portfolio gehören sicherlich Bluechips wie BHP-Gruppe (NYSE: BHP) oder Glencore (LON: GLEN), aber auch spritzige und hochwertige Highflyer wie eben District Copper (WKN: A3CSP4 | SYM: 22Q0).

Nachdem District Copper (WKN: A3CSP4 | SYM: 22Q0) in der letzten Woche seine Explorationspläne für 2022 für das Porphyr-Kupferprojekt Copper Keg bekannt gegeben hat, erreichte die Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch von 0,36 CAD!

Aber auch das war dann schnell wieder Geschichte und es ging im Laufe der letzten Woche mit 0,44 CAD auf ein weiteres neues 52-Wochen-Hoch!

