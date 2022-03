The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.03.2022ISIN NameUS71567RAG11 P.P.SBSN IND.III.17/22MTNAU3CB0192276 LANDWIRT.R.BK 12/22AD MTNFI4000251756 FINNAIR OYJ 17-22XS1205625251 VATTENFALL 15/77 FLRXS1572743927 SUMITOMO MITSUI F. 17/22DE000A1MLZQ1 DZ HYP PF.R.327DE000DG4UD45 DZ BANK IS.A855US456837AJ28 ING GROEP 17/22 FLRXS1572744222 SUMITOMO MITSUI F. 17/22XS1587865830 CH.ZHESHANG BANK 17-UNDXS1584113184 TURK.SI.KAL.BK 17/27 FLRUS456837AG88 ING GROEP 17/22