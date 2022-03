The following instruments on XETRA do have their first trading 24.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.03.2022Aktien1 ES0105091005 CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI S.A.2 ES0105517009 Energia Innovacion Y Desarrollo Fotovoltaico S.A.3 US29605J1060 ESAB Corp.4 ES0105344016 Tier 1 Technology SA5 ES0105618005 VYTRUS BIOTECH S.A.6 US54975P1021 Lufax Holding Ltd. ADRAnleihen/ETF1 XS2451802768 Bayer AG2 USU24788AM05 HCA Inc.3 XS2443749648 Telia Company AB4 USM88269US88 Türkei, Republik5 XS2451803063 Bayer AG6 US404280DC08 HSBC Holdings PLC7 FR0014009EH2 L'Oréal S.A.8 USY6972HLP91 Philippinen, Republik9 CA135087N597 Canada, Government of...10 BE0002846278 KBC Groep N.V.11 XS2442748385 Korea Housing Finance Corp. [KHFC]12 DE000LB2BQK2 Landesbank Baden-Württemberg13 DE000LB2BQL0 Landesbank Baden-Württemberg14 DE000LB2BQJ4 Landesbank Baden-Württemberg15 XS2462455689 Skandinaviska Enskilda Banken AB16 GB00BPSJGR21 Al Waseelah PLC17 USG0446NAX24 Anglo American Capital PLC18 US456837BB82 ING Groep N.V.19 US456837BC65 ING Groep N.V.20 FR0014009EI0 L'Oréal S.A.21 FR0014009EJ8 L'Oréal S.A.22 US816851BP33 Sempra23 DE000HLB4199 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale24 DE000HLB71A6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HLB7093 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HLB7085 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB7044 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB7028 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HLB70Y8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 US548661EG89 Lowe's Companies Inc.31 IE000KDY10O3 ETC Group Global Metaverse UCITS ETF32 IE000TB7IEF3 JPM BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF