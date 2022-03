Meyer Burger bleibt betriebswirtschaftlich auf der Kippe. Der Umsatz schrumpfte 2021 um -56 % und der Verlust explodierte auf -100 Mio. Franken. Die Credit Suisse wurde schuldig gesprochen. Für den Diebstahl an einem Kunden verurteilt ein Gericht auf den Bermudas die Großbank zu einer Strafe und Schadensersatz von mehr als 500 Mio. US-Dollar. Die neue Politik Pekings wirkt. Tencents Umsatz wächst so gering wie noch nie seit 2004.Die Verluste überwiegen am Donnerstagfrüh im asiatischen Handel. Besonders stark sind die chinesischen Onshore-Benchmarks ...

