DJ Daimler Truck peilt weitere Margenverbesserung 2022 an

FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler Truck hat vergangenes Jahr angesichts einer starken Nachfrage und gestiegener Auslieferungen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn erhöht. Engpässe bei Halbleitern insbesondere in der zweiten Jahreshälfte konnte der Nutzfahrzeughersteller, der vergangenes Jahr von der damaligen Daimler AG abgespalten wurde und mittlerweile im DAX notiert ist, mehr als ausgleichen. Für 2022 zeigten sich die Stuttgarter optimistisch, Umsatz und Rendite sollen steigen.

Im abgelaufenen Jahr kletterte der Umsatz laut Mitteilung um ein Zehntel auf knapp 39,8 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT stieg deutlich auf 2,552 Milliarden von 657 Millionen Euro. Die bereinigte Umsatzrendite des Industriegeschäfts lag bei 6,1 Prozent gegenüber nur 1,9 Prozent im Vorjahr.

Für 2022 erwartet das Unternehmen einen deutlichen Umsatzanstieg auf Konzernebene auf 45,5 Milliarden bis 47,5 Milliarden Euro. Beim bereinigten EBIT rechnet Daimler Truck ebenfalls mit einer deutlichen Steigerung. Die bereinigte Umsatzrendite für das Industriegeschäft soll auf 7 bis 9 Prozent steigen.

Daimler Truck geht davon aus, dass die Lieferketten für das Unternehmen durch den Krieg nicht signifikant beeinflusst werden. Die Einmalaufwendungen durch die Einstellung des Geschäfts in Russland will das Unternehmen im ersten Quartal außerhalb des operativen Ergebnisses berücksichtigen. "Die derzeit absehbaren operativen Auswirkungen, wie der Wegfall des Geschäfts in Russland sowie die gegenwärtig angefallenen höheren Rohstoff- und Energiekosten, sind in der Guidance für 2022 berücksichtigt", so Daimler Truck.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2022 02:45 ET (06:45 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.