Der deutsche Leitindex hat gestern einen Rückschlag erlebt. Der DAX begann den Tag zwar noch mit Gewinnen und notierte zunächst sogar über der Marke von 14.500 Punkten. Dann rutschte er aber immer weiter ins Minus. Am Ende lag der DAX bei 14.283 Zählern. Marktidee: MDAX Der MDAX ist gestern wie auch der DAX nach einem guten Start unter Druck geraten. Mittelfristig befindet sich der Index in einem intakten Abwärtstrend. Die Chancen, dass es weiter nach unten geht sind gestiegen. Das liegt vor allem an einem massiven Widerstandscluster auf der Oberseite. Solange der Kurs diese Hürde nicht knacken kann, sollten Anleger eine Konsolidierung oder sogar eine Korrektur einplanen.