Cairn Homes Plc (CRN) Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares 24-March-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

24 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 23 March 2022 it purchased a total of 350,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 250,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.28 GBP1.066 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.25 GBP1.042 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.264572 GBP1.051735

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 718,246,096 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2406 1.280 XDUB 09:09:44 00057872828TRLO0 4036 1.280 XDUB 09:09:44 00057872829TRLO0 4036 1.280 XDUB 09:09:54 00057872835TRLO0 5530 1.280 XDUB 09:09:54 00057872836TRLO0 4036 1.280 XDUB 09:10:14 00057872844TRLO0 1197 1.280 XDUB 09:10:14 00057872845TRLO0 4036 1.280 XDUB 09:10:34 00057872961TRLO0 4036 1.280 XDUB 09:11:04 00057872994TRLO0 4036 1.280 XDUB 09:11:44 00057873034TRLO0 4036 1.280 XDUB 09:11:44 00057873035TRLO0 4222 1.276 XDUB 09:14:19 00057873131TRLO0 762 1.280 XDUB 09:19:04 00057873422TRLO0 5530 1.280 XDUB 09:19:04 00057873423TRLO0 7310 1.280 XDUB 09:19:04 00057873424TRLO0 4507 1.278 XDUB 09:30:34 00057874078TRLO0 4500 1.276 XDUB 09:35:24 00057874338TRLO0 531 1.276 XDUB 09:35:24 00057874339TRLO0 4991 1.270 XDUB 09:45:30 00057875218TRLO0 5145 1.264 XDUB 09:55:49 00057876022TRLO0 3463 1.264 XDUB 10:15:54 00057877062TRLO0 661 1.264 XDUB 10:15:54 00057877063TRLO0 1750 1.266 XDUB 10:23:58 00057877483TRLO0 1600 1.266 XDUB 10:23:58 00057877484TRLO0 1750 1.266 XDUB 10:24:08 00057877498TRLO0 6650 1.264 XDUB 10:24:49 00057877528TRLO0 4310 1.264 XDUB 10:37:49 00057878011TRLO0 1442 1.260 XDUB 11:09:47 00057879221TRLO0 1232 1.260 XDUB 11:09:47 00057879222TRLO0 1260 1.260 XDUB 11:09:47 00057879223TRLO0 327 1.260 XDUB 11:09:47 00057879224TRLO0 955 1.258 XDUB 11:13:13 00057879418TRLO0 1039 1.258 XDUB 11:13:13 00057879419TRLO0 1038 1.258 XDUB 11:13:13 00057879420TRLO0 1123 1.258 XDUB 11:13:13 00057879421TRLO0 4599 1.256 XDUB 11:41:31 00057880577TRLO0 485 1.260 XDUB 12:26:38 00057882531TRLO0 4152 1.260 XDUB 12:26:38 00057882532TRLO0 1048 1.260 XDUB 12:26:38 00057882533TRLO0 3443 1.260 XDUB 12:26:38 00057882534TRLO0 4557 1.260 XDUB 13:06:22 00057884140TRLO0 4786 1.260 XDUB 13:06:22 00057884141TRLO0 2500 1.260 XDUB 13:10:58 00057884293TRLO0 5028 1.258 XDUB 13:27:11 00057884884TRLO0 917 1.258 XDUB 13:44:59 00057885957TRLO0 1897 1.258 XDUB 13:44:59 00057885958TRLO0 6650 1.264 XDUB 14:10:27 00057887242TRLO0 6719 1.264 XDUB 14:10:27 00057887243TRLO0 4662 1.264 XDUB 14:11:27 00057887291TRLO0 6650 1.264 XDUB 14:11:55 00057887311TRLO0 4678 1.264 XDUB 14:16:55 00057887575TRLO0 2787 1.264 XDUB 14:22:27 00057888039TRLO0 2956 1.264 XDUB 14:22:27 00057888040TRLO0 4867 1.264 XDUB 14:25:39 00057888279TRLO0 4471 1.270 XDUB 14:32:34 00057888696TRLO0 4949 1.262 XDUB 14:42:32 00057889307TRLO0 4318 1.258 XDUB 14:48:45 00057889710TRLO0 3000 1.254 XDUB 14:52:30 00057889855TRLO0 1750 1.254 XDUB 14:59:50 00057890079TRLO0 4467 1.254 XDUB 15:07:55 00057890460TRLO0 4453 1.252 XDUB 15:10:52 00057890689TRLO0 4986 1.250 XDUB 15:20:40 00057891091TRLO0 494 1.254 XDUB 15:38:37 00057892179TRLO0 1750 1.254 XDUB 15:38:37 00057892180TRLO0 2490 1.254 XDUB 15:43:26 00057892429TRLO0 92 1.252 XDUB 15:43:26 00057892430TRLO0 1750 1.254 XDUB 15:43:26 00057892436TRLO0 1381 1.254 XDUB 15:43:26 00057892437TRLO0 4459 1.252 XDUB 15:50:26 00057892988TRLO0 4793 1.252 XDUB 15:50:26 00057892989TRLO0 4341 1.250 XDUB 15:58:30 00057893563TRLO0 3256 1.254 XDUB 16:08:33 00057894480TRLO0 1745 1.254 XDUB 16:08:33 00057894481TRLO0 594 1.254 XDUB 16:11:25 00057894726TRLO0 1750 1.254 XDUB 16:11:25 00057894727TRLO0 4764 1.252 XDUB 16:11:28 00057894732TRLO0 2200 1.254 XDUB 16:21:43 00057896222TRLO0 2200 1.254 XDUB 16:21:43 00057896223TRLO0 958 1.254 XDUB 16:21:43 00057896224TRLO0 161 1.254 XDUB 16:21:43 00057896225TRLO0 191 1.254 XDUB 16:21:43 00057896226TRLO0 345 1.254 XDUB 16:21:43 00057896227TRLO0 438 1.254 XDUB 16:21:43 00057896228TRLO0 590 1.254 XDUB 16:21:43 00057896229TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 629 106.40 XLON 08:36:36 00057871356TRLO0 2990 106.40 XLON 08:39:06 00057871448TRLO0 2000 106.40 XLON 08:39:06 00057871449TRLO0 990 106.40 XLON 09:06:26 00057872645TRLO0 2990 106.40 XLON 09:06:26 00057872646TRLO0 2000 106.40 XLON 09:08:11 00057872733TRLO0 2500 106.60 XLON 09:10:36 00057872962TRLO0 122 106.60 XLON 09:10:36 00057872963TRLO0 2018 106.40 XLON 09:14:33 00057873134TRLO0 2000 106.60 XLON 09:30:02 00057874045TRLO0 528 106.40 XLON 09:30:05 00057874051TRLO0 470 106.40 XLON 09:30:06 00057874052TRLO0 2057 106.40 XLON 09:30:06 00057874053TRLO0 2000 105.40 XLON 09:50:27 00057875500TRLO0 2000 105.40 XLON 10:23:58 00057877485TRLO0 834 105.40 XLON 10:23:58 00057877486TRLO0 2000 105.40 XLON 10:23:58 00057877487TRLO0 804 105.40 XLON 10:23:58 00057877488TRLO0 173 104.80 XLON 11:01:01 00057878874TRLO0 2100 104.80 XLON 11:01:01 00057878875TRLO0 418 104.80 XLON 11:01:01 00057878876TRLO0 2562 104.80 XLON 11:32:40 00057880177TRLO0 2100 104.80 XLON 11:32:40 00057880178TRLO0 655 104.80 XLON 11:32:40 00057880179TRLO0 432 104.80 XLON 11:32:40 00057880180TRLO0 2656 104.40 XLON 11:41:33 00057880578TRLO0 2000 104.40 XLON 12:10:46 00057881976TRLO0 1800 104.80 XLON 12:26:38 00057882527TRLO0 674 104.80 XLON 12:26:38 00057882528TRLO0 54 104.80 XLON 12:26:38 00057882529TRLO0 54 104.80 XLON 12:26:38 00057882530TRLO0 2000 105.00 XLON 13:03:11 00057884023TRLO0 2000 105.00 XLON 13:03:17 00057884027TRLO0 2528 104.80 XLON 13:18:59 00057884538TRLO0 3008 104.60 XLON 13:27:05 00057884881TRLO0 777 104.80 XLON 13:47:08 00057886119TRLO0 2000 104.80 XLON 13:47:08 00057886120TRLO0 2000 104.80 XLON 13:47:17 00057886124TRLO0 1854 104.80 XLON 13:51:17 00057886365TRLO0 2000 105.00 XLON 14:04:57 00057886974TRLO0 335 105.60 XLON 14:32:35 00057888697TRLO0 64 105.60 XLON 14:32:35 00057888698TRLO0 1132 105.60 XLON 14:32:35 00057888699TRLO0 646 105.60 XLON 14:32:35 00057888700TRLO0 372 105.60 XLON 14:32:35 00057888701TRLO0 1456 105.60 XLON 14:32:35 00057888702TRLO0 2000 105.60 XLON 14:32:35 00057888703TRLO0 1005 105.60 XLON 14:32:35 00057888704TRLO0 2000 105.60 XLON 14:33:35 00057888753TRLO0 3 105.60 XLON 14:33:35 00057888754TRLO0 144 105.20 XLON 14:36:06 00057888965TRLO0 2377 105.20 XLON 14:36:06 00057888966TRLO0 2678 104.60 XLON 14:51:03 00057889785TRLO0 759 104.40 XLON 15:10:51 00057890683TRLO0 129 104.40 XLON 15:10:51 00057890684TRLO0 2000 104.40 XLON 15:10:51 00057890685TRLO0 70 104.40 XLON 15:10:51 00057890686TRLO0 1500 104.40 XLON 15:20:45 00057891092TRLO0 2000 104.60 XLON 15:23:57 00057891264TRLO0 2730 104.40 XLON 15:33:59 00057891867TRLO0 562 104.40 XLON 15:43:26 00057892431TRLO0 700 104.40 XLON 15:43:26 00057892432TRLO0 2000 104.60 XLON 15:43:26 00057892433TRLO0 59 104.60 XLON 15:43:26 00057892434TRLO0 893 104.60 XLON 15:43:26 00057892435TRLO0 753 104.20 XLON 16:01:27 00057893761TRLO0 700 104.20 XLON 16:01:27 00057893762TRLO0 1179 104.20 XLON 16:01:27 00057893763TRLO0 1373 104.40 XLON 16:11:28 00057894733TRLO0 2000 104.40 XLON 16:11:28 00057894734TRLO0 567 104.40 XLON 16:11:28 00057894735TRLO0 2000 104.40 XLON 16:13:28 00057894993TRLO0 567 104.40 XLON 16:13:28 00057894994TRLO0 8 104.40 XLON 16:19:06 00057895848TRLO0 462 104.60 XLON 16:22:44 00057896503TRLO0

ISIN: IE00BWY4ZF18 Category Code: POS TIDM: CRN LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83 OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares Sequence No.: 151098 EQS News ID: 1310281 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

