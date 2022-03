Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führendes Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Genomik für die Präzisionsonkologie, gab bekannt, dass es auf der Jahrestagung 2022 der American Association for Cancer Research (AACR), die vom 8. bis 13. April 2022 offline und online stattfindet, neue Daten auf wissenschaftlichen Postern präsentieren wird.

"Diese Abstracts demonstrieren die gesamte Bandbreite unserer Fähigkeiten bei der Weiterentwicklung des Bereichs der Onkologie, von einem umfassenden Verständnis der Wechselwirkungen auf molekularer Ebene bis hin zu klinischen Anwendungen bei mehreren Krankheitsindikationen. Die Arbeit baut auch auf der starken Grundlage an genomischen Daten des Unternehmens auf, die mit solidem Tumorgewebe generiert wurden, und dehnt sich anhand eines einzigartigen, exomweiten Ansatzes auf die Flüssigbiopsie aus", so Richard Chen, M.D., Chief Medical Officer und SVP of R&D von Personalis.

Personalis präsentiert fünf Poster, wie unten aufgeführt wird. Weitere Einzelheiten finden Sie unter diesem Link.

Titel: Anwendung von NeXT Liquid Biopsy, einer Plattform im Exommaßstab, zur Überwachung und Entdeckung somatischer Varianten bei einer breiten Palette von Krebsarten

Überblick: Zirkulierende tumorzellfreie DNA (ctDNA) ist zu einem Biomarker für die Prognose und Krankheitsüberwachung geworden. In Studien werden jedoch typischerweise Assays verwendet, die auf eine kleine Gruppe von Genen beschränkt sind, denen möglicherweise biologisch wichtige und klinisch abklärungsbedürftige Mutationen entgehen. Um diese Beschränkung zu beheben, haben wir eine cfDNA-Plattform im Exommaßstab entwickelt, NeXT Liquid Biopsy, die eine empfindliche Erkennung und Verfolgung somatischer Mutationen in Plasmaproben über ~20.000 Gene hinweg ermöglicht. Die NeXT Liquid Biopsy-Plattform überwacht Tumorvarianten und entdeckt neuartige Mutationen im Plasma durch die Analyse von Tumor-, Normal- und Plasmaproben desselben Patienten. Die NeXT Liquid Biopsy-Plattform ermöglicht die Identifizierung somatischer Varianten in Flüssigbiopsieproben nach Eingriffen wie Operationen und Behandlungstherapien. Hier haben wir NeXT Liquid Biopsy verwendet, um die Ausscheidung somatischer Mutationen von mehr als 100 Pan-Krebspatienten im Exommaßstab zu analysieren, wobei Varianten in gut charakterisierten Krebstreibergenen und viele Ereignisse außerhalb traditioneller Panel-Fußabdrücke erkannt werden.

Titel: Genaue Quantifizierung der Zusammensetzung der infiltrierenden B-Zellen und Klondiversität in Tumorproben

Überblick: Die Rolle von B-Zellen als prognostischer Biomarker bleibt schwer definierbar. Beispielsweise haben infiltrierende B-Zellen bei Darmkrebs sowohl einen positiven als auch einen negativen prognostischen Wert. Somit könnte ein skalierbarer Ansatz zur Quantifizierung von B-Zellen und des B-Zell-Rezeptor-Repertoires neue Einblicke in die Rolle von B-Zellen in der Tumorbiologie liefern. Um dies anzugehen, haben wir im Rahmen der ImmunoID NeXT-Plattform, einer erweiterten, für die Immunonkologie optimierten Exom/Transkriptom-Plattform, Methoden zur Immunzellquantifizierung (InfiltrateIDTM) und Immunrezeptor-Repertoire-Analyse (RepertoireIDTM) entwickelt. Wir zeigen, dass InfiltrateID und RepertoireID die Zusammensetzung und Klondiversität von infiltrierenden B-Zellen in Tumorproben genau erfassen. Darüber hinaus wenden wir die beiden Methoden an, um die B-Zell-Infiltration und BCR-Repertoires in einem Set von mehr als 650 Pan-Krebsproben zu untersuchen.

Titel: Längsschnittuntersuchung im Exommaßstab der Entwicklung therapeutischer Resistenz bei GIST durch Analyse zirkulierender Tumor-DNA

Überblick: Gastrointestinale Stromatumoren (GIST) sind tödliche Tumoren, die durch konstitutiv aktivierende Mutationen in den Genen KIT oder PDGFRA gekennzeichnet sind. Die Kontrolle der transienten Erkrankung in der Erstlinientherapie wird durch die Hemmung der Tyrosinkinase-Signalübertragung mit dem KIT-Inhibitor Imatinib erreicht. Während die Patienten die nachfolgenden Therapielinien durchlaufen, entwickelt sich eine molekular heterogene Krankheit, die durch unterschiedliche Subtypen und wechselnde Repertoires exonspezifischer KIT-Varianten gekennzeichnet ist, die sich direkt auf die Behandlungsergebnisse auswirken. Diese Studie verwendet eine Tumor-informierte Flüssigbiopsie im Exommaßstab, um die Entwicklung mehrerer Resistenzmechanismen bei Patienten zu identifizieren und zu verfolgen, die Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs) erhalten, um ein umfassendes Verständnis der GIST-Evolution als Reaktion auf die Therapie zu erzielen.

Titel: Eine hochempfindliche, Tumor-informierte Flüssigbiopsie-Plattform, die entwickelt wurde, um minimale Resterkrankungen mit einer Auflösung von einem Teil pro Million zu erkennen

Überblick: Tumor-informierte Flüssigbiopsie-Ansätze haben sich als vielversprechend erwiesen, um eine minimale Resterkrankung (MRD) und das Wiederauftreten von Krebs nach einer chirurgischen Resektion oder einer anderen Therapie zu erkennen. Derzeitige Flüssigbiopsie-MRD-Assays weisen jedoch typischerweise ctDNA in einem Bereich von über 30 bis 300 Teilen pro Million (PPM) nach, wodurch ein erheblicher Teil der MRD-Fälle unentdeckt bleibt, insbesondere kurz nach der Operation und bei Krebs im Frühstadium, in dem die ctDNA-Konzentrationen sehr niedrig sein können. Um dies anzugehen, hat Personalis NeXT Personal entwickelt, einen Tumor-informierten Flüssigbiopsie-Assay, der eine Empfindlichkeit von bis zu 1 PPM erreicht und somit eine frühere Erkennung von MRD und Rezidiven ermöglicht.

Titel: Daten der monoallelischen Immunpeptidomik von 109 MHC-I-Allelen zeigen die Variabilität der Bindungspräferenzen und verbessern den Neoantigen-Vorhersagealgorithmus

Überblick: Diese Studie erweitert den zuvor veröffentlichten MHC-I, panallelischen Neoantigen-Vorhersagealgorithmus, SHERPA, mit Immunpeptidomik von 84 zusätzlichen monoallelisch transfizierten Zelllinien, insgesamt Daten von 109 einzigartigen Allelen. SHERPA erreicht durch die Integration von fast 500 zusätzlichen öffentlichen Immunpeptidomik-Proben eine Generalisierbarkeit des Modells und eine allelische Abdeckung der Population von 98 %. Infolgedessen identifiziert SHERPA 1,38-mal mehr immunogene Epitope als NetMHCPan-4.1 und MHCFlurry-2.0 und offenbart starke Korrelationen zwischen evolutionärer Divergenz und einflussreichen Bindungstaschenpositionen im MHC-Allel.

Über Personalis

Personalis, Inc., ist ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Krebsgenomik, welche die nächste Generation von Therapeutika und Diagnostika mit hoher Präzision für Krebserkrankungen ermöglicht. Die NeXT Platform von Personalis wurde so konzipiert, dass sie an den komplexen und sich weiterentwickelnden Wissensstand zu Krebserkrankungen angepasst werden und biopharmazeutischen Kunden sowie Klinikern Informationen über alle der rund 20.000 menschlichen Gene und das Immunsystem aus einer einzigen Gewebeprobe zur Verfügung stellen kann. Um die Krebssequenzierung zu ermöglichen, wurde das klinische Labor von Personalis mit dem Schwerpunkt auf klinischer Präzision, Qualität, Big Data, Skalierbarkeit und Effizienz aufgebaut. Das Labor ist sowohl GxP-orientiert als auch nach den Clinical Laboratory Improvement Amendments von 1988 zertifiziert sowie vom College of American Pathologists akkreditiert. Für weitere Informationen gehen Sie auf die Website von Personalis und folgen Sie Personalis auf LinkedIn und Twitter.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Ereignisse beziehen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen, die sich auf Eigenschaften oder Vorteile der ImmunoID NeXT- oder NeXT Liquid Biopsy-Plattformen, den NeXT Personal-Assay oder den SHERPA-Algorithmus, die Geschäftschancen, die Unternehmensführung, die Pläne und Erwartungen von Personalis oder auf andere zukünftige Ereignisse beziehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den antizipierten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden. Faktoren, welche die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich beeinflussen könnten, sind in den von Personalis bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen enthalten, einschließlich der jüngsten Berichte von Personalis auf den Formblättern 8-K, 10-K und 10-Q, der am 30. Dezember 2020 eingereichten Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formblatt S-3 und des am 3. Januar 2022 eingereichten Prospektnachtrags des Unternehmens. Sie umfassen die unter der Überschrift "Risk Factors" aufgeführten Faktoren. Personalis lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteten Aussagen ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

