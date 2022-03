Eine von Pyramid Analytics in Auftrag gegebene Studie von 451 Research beschreibt, wie sich Decision Intelligence von herkömmlicher Business Intelligence unterscheidet

Trotz der beschleunigten digitalen Transformation von Unternehmen in den letzten zwei Jahren hat fast ein Drittel der Unternehmen, die für eine Studie zu Daten Analysen und Datenplattformen befragt wurden, einen datengesteuerten Ansatz für die strategische Entscheidungsfindung noch nicht vollständig umgesetzt. Ein neuer Business Impact Brief, der von Pyramid Analytics bei 451 Research, einem Teil von S&P Global Market Intelligence, in Auftrag gegeben wurde, besagt, dass die aufkommende Disziplin der Decision Intelligence dazu beitragen könnte, die Geschäftsleistung zu verbessern, indem sie die datengesteuerte Entscheidungsfindung in die Reichweite von mehr Mitarbeitern innerhalb einer Organisation bringt. Dies bedeutet, dass Entscheidungen von Personen getroffen werden können, die nicht in der Lage sind, Informationen zu interpretieren und daraus Erkenntnisse zu gewinnen.

Wichtige Punkte:

Laut Voice of the Enterprise von 451 Research muss fast ein Drittel (32 %) der Unternehmen einen datengesteuerten Ansatz für die strategische Entscheidungsfindung noch vollständig umsetzen: Daten Analytik, Umfrage zu Datenplattformen 2021. Das bedeutet, dass einer beträchtlichen Anzahl von Unternehmen die Vorteile der Nutzung von Daten als Entscheidungshilfe entgehen.

Nicht alle DI-Plattformen bieten die gleiche Funktionalität oder erfüllen die gleichen Anforderungen. Unternehmen sollten sich für Decision Intelligence-Plattformen mit rigorosem Datenmanagement und einem breiten Spektrum an Analysefunktionen entscheiden.

Decision Intelligence erfordert neue Software, die KI und maschinelles Lernen umfasst.

KI bringt die "Intelligenz" in Entscheidungsintelligenz und senkt die Qualifikationsbarriere, indem die komplexen Schritte automatisiert werden, die für einen datengesteuerten Ansatz erforderlich sind.

Laden Sie den 451 Research-Bericht Decision Intelligence: A New Enabler for Data-Driven Decisions [Ungated] herunter.

[Ungated] herunter. Klicken Sie hier, um eine Demonstration der Pyramid Decision Intelligence-Plattform zu vereinbaren.

Wenn ein Unternehmen Daten effektiv nutzt, um Entscheidungen zu treffen, kann dies zu höheren Umsätzen, verbesserter geschäftlicher Agilität, besserem Kundenservice und -engagement sowie gestärkten internen Entscheidungsträgern führen. Decision Intelligence (Entscheidungsintelligenz): A New Enabler for Data-Driven Decisions ist exklusiv bei Pyramid Analytics erhältlich.

Vollständige, einheitliche Decision Intelligence

Nur die Pyramic Decision Intelligence Platform vereint Datenaufbereitung, Business Analytics und Datenwissenschaft in einer einzigen, integrierten Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zur Nutzung verschiedener Tools und die damit verbundenen Lizenzkosten sowie die Komplexität der Administration. Niedrigere Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO), schnelle Einführung, schneller und direkter Zugriff auf alle verfügbaren Daten sowie branchenführende Benutzerakzeptanz bedeuten eine schnellere Wertschöpfung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kann vor Ort, in einer privaten oder öffentlichen Cloud bereitgestellt, in andere Apps eingebettet oder über Managed Services Provider (MSP) bereitgestellt werden.

Die Decision Intelligence-Strategie von Pyramid wurde in einem kürzlich erschienenen Analystenbericht als evolutionär beschrieben. Pyramid Analytics Plants Stake in Decision Intelligence Ground, verfasst von Krishna Roy, Senior Research Analyst im Data, AI Analytics Team bei 451 Research, untersucht die Decision Intelligence Platform von Pyramid im Kontext des aufstrebenden Marktes für Entscheidungsintelligenz, den Experten als die nächste Evolution in Analytics und Business Intelligence (ABI) ansehen.

Zitate

Krishna Roy, Senior Research Analyst für das Daten-, KI- und Analyseteam von 451 Research, Teil von S&P Global Market Intelligence: "Decision Intelligence steckt noch in den Kinderschuhen. Aber sein Potenzial, die digitale Transformation zu unterstützen, indem es das Niveau der datengesteuerten Entscheidungsfindung in einer Organisation erhöht, ist beträchtlich. Mehr Umsatz, verbesserte geschäftliche Agilität, verbesserter Kundenservice und -engagement sowie stärker befähigte und abgestimmte interne Entscheidungsträger können alle erreicht werden, wenn datengesteuerte Entscheidungsfindung effektiv implementiert wird. Decision Intelligence-Plattformen werden wahrscheinlich eine Schlüsselrolle dabei spielen, Organisationen in die Lage zu versetzen, diese Vorteile zu realisieren."

Chas Kielt, Vizepräsident, Globale Unternehmenskommunikation und Partnermarketing, Pyramid Analytics: "Decision Intelligence ist eine neue Technologie, die alle traditionellen BI- und Analyseanforderungen erfüllt, aber Zugänglichkeit, Leistung, Kontext, Skalierbarkeit und umfangreiche Funktionalität bietet, die herkömmliche Tools bei weitem übertrifft. Das Aufkleben eines Decision Intelligence-Labels auf ein begrenztes Datenvisualisierungspunktprodukt macht es nicht dazu. Mit diesem Bericht hilft das Team von 451 Research Datenwissenschaftlern, Datenanalysten und datenorientierten Geschäftsleuten, die Marktlandschaft von Decision Intelligence zu verstehen."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Decision Intelligence-Plattform liefert Erkenntnisse für alle, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Es bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Decision Intelligence-Plattform kombiniert auf einzigartige Weise Data Prep, Business Analytics und Data Science in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation beschleunigt werden. Die Pyramid-Plattform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytics, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220323005317/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter:

Susie Evershed

Resonance: +44 (0)208 819 3170

pyramidanalytics@resonancecrowd.com

Chas Kielt

Vice President of Global Corporate Communications and Partner Marketing, Pyramid Analytics

617.687.3371

chas.kielt@pyramidanalytics.com