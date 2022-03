Die Matador Partners Group AG habe nach Darstellung von SMC-Research die Schätzungen des Researchhauses für 2021 übertroffen. SMC-Analyst Holger Steffen geht davon aus, dass Matador das Fondsportfolio weiter dynamisch ausbaut und die Gewinne steigert, und sieht auf der Basis ein Kurspotenzial von fast 20 Prozent.

Die Matador Partners Group habe laut SMC-Research in den letzten Jahren ein breit diversifiziertes Portfolio im Bereich der Private-Equity-Secondary-Fonds aufgebaut. Nach Einschätzung des Researchhauses haben die Investments in der Pandemie nicht nur die ihnen zugeschriebene Robustheit in Krisenzeiten unter Beweis gestellt, sondern sie haben in der Finanzperiode 2021 auch erstmals ihre volle Ertragskraft angedeutet.

Im letzten Geschäftsjahr habe Matador den Erfolg aus Fondsengagements (vor Wechselkursänderungen) um 273 Prozent auf 10,7 Mio. CHF steigern können. Damit sei nach den überschlägigen Berechnungen der Analysten in etwa eine Durchschnittsrendite von 33 Prozent erwirtschaftet worden - und damit deutlich mehr als die 12 Prozent, mit der die Analysten in ihrem Modell kalkuliert haben.

Der Jahresgewinn der Gesellschaft habe mit 7,3 Mio. CHF ebenfalls deutlich über ihrer Schätzung in Höhe von 5,3 Mio. CHF und auch über der im November vom Management angehobenen Zielspanne gelegen, die sich auf 5 bis 6 Mio. CHF belaufen habe.

Das deutlich ausgebaute Secondary-Portfolio, dessen Bilanzbuchwert im Jahresverlauf 2021 von 27,3 auf 52,0 Mio. CHF gestiegen sei, biete auch für die laufende Periode gute Ertragsperspektiven. Nach Angaben des Managements habe es im Januar und Februar bei einigen Vehikeln bereits sehr erfolgreiche Exits gegeben, so dass Matador trotz des schwieriger gewordenen Marktumfelds zuversichtlich sei, die eigenen Ziele zu erreichen, die einen Gewinn von 3,8 bis 5,7 Mio. CHF (das entspricht einer Rendite von 8 bis 12 Prozent auf das Eigenkapital) vorsähen.

Die Analysten rechnen für das laufende Jahr mit einem Überschuss von 5,1 Mio. CHF und gehen davon aus, dass Matador das Fondsportfolio weiter ausbaue. Im Jahr 2025 werde nach ihrer aktuellen Projektion ein Investitionsvolumen von 100 Mio. CHF im Kernbereich erreicht. Dieses Wachstum und die zunehmende Reife der bestehenden Engagements seien der Garant für steigende Gewinne und Ausschüttungen. Aus dem Modell der Analysten errechne sich aktuell ein fairer Wert von 5,10 CHF (bislang: 5,00 CHF) je Aktie, der ein Kurspotenzial von fast 20 Prozent biete. Die Analysten bestätigen ihre Einstufung mit "Buy".

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.03.2022 um 9:17 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 24.03.2022 um 7:00 Uhr fertiggestellt und am 24.03.2022 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/03/2022-03-24-SMC-Update-Matador_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.