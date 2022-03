Pressemitteilung der PCC SE:

PCC SE und Islands Energieversorger Landsvirkjun vereinbaren neue Klimaschutz-Kooperation

Umwandlung von CO2-Emissionen in grünes Methanol, um Industrien zu dekarbonisieren

Die Duisburger Beteiligungsgesellschaft PCC SE und Landsvirkjun, der nationale Energieversorger Islands, haben eine Klimaschutz-Kooperation vereinbart. Die Unternehmen verpflichten sich in einem Memorandum of Understanding, gemeinsam die Möglichkeit zu untersuchen, die CO2-Emissionen der Siliziummetall-Anlage der PCC im Nordosten Islands abzuscheiden und zu nutzen. Ziel ist, diese Emissionen zu nutzen, um grünes Methanol zu produzieren, das fossile Energieträger in der Schifffahrt und in der Industrie ersetzen und damit zu deren Dekarbonisierung beitragen kann.

Grünes Methanol wird eine Rolle spielen, um dem ...

