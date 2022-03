Die Nordex Group zieht zwei weitere Aufträge in Finnland an Land: Hierfür hat der französische Betreiber von grünen Energie-Projekten, Valorem, den Windturbinenbauer mit der Lieferung von 57 Anlagen des Typs N163/5.X für zwei Projekte in Finnland beauftragt. Die Aufträge umfassen auch jeweils einen Premium-Service-Vertrag über 30 Jahre. Für den Windpark "Kalistanneva" sind 30 Anlagen des Typs N163/5.X ...

Den vollständigen Artikel lesen ...