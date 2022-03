Die Helma Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578) will die Dividende um rund 12 Prozent auf 1,72 Euro steigern. Im Vorjahr wurden 1,54 Euro ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 58,90 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,92 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 1. Juli 2022 statt. Helma veröffentlichte am Donnerstag auch den Geschäftsbericht 2021 und bestätigte die am 2. März bekannt ...

