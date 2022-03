von Sven Parplies, Euro am Sonntag Am 24. März will der bayerische Großküchenhersteller seine Geschäftsprognose für das neue Jahr vorlegen. Schon auf dem Tisch liegen die vorläufigen Ergebnisse für 2021. Das Geschäft von RATIONAL hat sich demnach dank der abflauenden Pandemie deutlich erholt: Der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...