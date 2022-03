Die Börse Moskau hat nach fast einem Monat Unterbrechung am Donnerstag den Handel wieder aufgenommen. Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der westlichen Sanktionen gegen Russland war der Handel Ende Februar gestoppt worden - mit massiven Verlusten. Heute steigen Gazprom, Lukoil und Co wieder. Es gibt jedoch auch Verlierer. Zunächst werden an der Moskauer Börse noch nicht alle Aktien wieder gehandelt, sondern nur die von 33 Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...