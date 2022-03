Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Nato-Gipfel in Brüssel ++ Daimler Truck mit Zahlen ++ Auto 1 weiter unter Druck.

> MÄRKTE & KURSE | Sorgen über die steigenden Ölpreise und die Belastungen durch den Ukraine-Krieg dämpften am Mittwoch die Stimmung an den US-Börsen. Einige Marktteilnehmer nutzten deshalb die Kurserholung der letzten Tage für Gewinnmitnahmen. Der Dow Jones gab um 1,29 % auf 34.358 Punkte nach. Auch der S&P 500 (- 1,23 % auf 4.456 Punkte) und der Nasdaq 100 (- 1,41 % auf 14.447 Punkte) tendierten ähnlich schwächer. Heute findet in Brüssel das Gipfeltreffen der Nato, der G7-Gruppe wichtiger Industriestaaten und der EU statt, an dem auch US-Präsident Joe Biden teilnimmt. Die Regierungschefs werden dabei auch ein mögliches Embargo für russisches Öl und Gas diskutieren. Der Dax eröffnete den Handel heute Morgen mit einem Plus von 0,15 % bei 14.305 Punkten und zeigte sich damit recht stabil im frühen Handel.

Der Dax-Frischling Daimler Truck präsentierte heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021.

