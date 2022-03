Um seine Grafikchips herzustellen nutzt Nvidia aktuell die Fertigungskapazitäten von TSMC und Samsung. Künftig könnte aber auch auf die Foundry-Dienste des direkten Konkurrent Intel zurückgegriffen. Für Nvidia-Anleger kommt dieser Schritt etwas überraschend - für Intel-Aktionäre wäre dieser Schritt ein weiterer Erfolg für die Foundry-Strategie."Wir sind sehr offen dafür, Intel in Betracht zu ziehen", sagte Nvidia-CEO Jensen Huang am Mittwoch im Rahmen der GTC. Es geht also um nicht weniger als um ...

