Netcetera AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Netcetera AG: WeNeed App für Coop: Einkaufslisten erstellen und teilen so einfach wie nie



24.03.2022 / 10:07



Medienmitteilung

Zürich, 24. März 2022



WeNeed App für Coop: Einkaufslisten erstellen und teilen so einfach wie nie Mit WeNeed einfacher einkaufen: Die führende Softwarefirma Netcetera hat zusammen mit dem Design Studio Obvious für Coop, einer der grössten Detail- und Grosshandelsunternehmen in der Schweiz, eine smarte, digitale Einkaufsliste entwickelt. Das klare Kredo war zurück zum Wesentlichen, weg von den komplexen Einkaufs-Apps mit vielen Funktionen, hin zu einem einfachen und auf ein Minimum reduzierten Tool. Damit können Konsument:innen seit Februar 2022 ihren digitalen Einkaufszettel wieder ganz einfach, ohne Werbung und ablenkende Zusatzfunktionen erstellen und teilen.



Einfache Dinge im Leben wie das Einkaufen sollten mit einer App vereinfacht werden. Die Einkaufs-Apps auf dem Markt fahren heutzutage mit zahlreichen zusätzlichen Funktionen auf, die von der eigentlichen Handlung - dem Einkaufen - ablenken und das Erstellen einer simplen Einkaufsliste komplex machen. Viele Menschen möchten jedoch lieber wenig Zeit mit Einkaufen verbringen und dafür mehr Zeit fürs Kochen haben. Einkäufe rasch und einfach planen

Genau dies deckt die WeNeed App ab, die Coop in Partnerschaft mit Netcetera, Obvious, Betty Bossi und FOOBY entwickelt hat. Sie besticht durch ihre Einfachheit und bietet genau die Funktionen, die fürs Einkaufen benötigt werden, ohne Werbung oder Angebote und nicht an ein spezifisches Sortiment gebunden. Mit WeNeed können Einkäufe rasch und einfach via Smartphone oder über den Webbrowser geplant werden: Einkaufsliste erstellen und teilen für die gemeinsame Bearbeitung, eine schlaue Suche, eine Übersicht mit häufig oder zuletzt gekauften Produkten, und mehrere Listen verwalten mit einem schnellen und nutzerfreundlichen Design. Das alles steht in vier Sprachen zur Verfügung und kann auch ohne Internetverbindung genutzt werden. Besonders praktisch: Rezepte von Betty Bossi und FOOBY können inklusive Mengenangaben direkt in die Einkauflisten übernommen werden, damit nie wieder eine Zutat vergessen geht. Agile partnerschaftliche Zusammenarbeit

Adrian Steiger, Leiter Digitale Services bei Coop freut sich: «Mit der neuen App können wir unseren Kund:innen genau den Service bieten, den sie erwarten. Basierend auf Befragungen haben wir bei der Entwicklung konsequent das möglichst optimale Erfüllen der Kundenbedürfnisse ins Zentrum gestellt, und erleichtern damit das Einkaufen. Genau so war auch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern Netcetera und Obvious: unkompliziert und agil. Dank ihrem tiefen Wissen und ihrer langjährigen Erfahrung konnten wir diese App rasch und effizient auf den Markt bringen.» Die Entwicklung der App und Web ist denn auch ein schönes Beispiel für agile Entwicklung. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit haben die vier Firmen ein Produkt geschaffen, das genau den Anforderungen entspricht und das Leben der Konsumenten echt erleichtert. Link zur WeNeed: https://weneed.ch/

Medienkontakt:

Angelika Seiler

Head of Content

angelika.seiler@netcetera.com

+41 44 297 58 09

Über Netcetera

Netcetera ist eine weltweit tätige Softwarefirma mit zukunftsweisenden IT-Produkten und individuellen digitalen Lösungen in den Bereichen Secure Digital Payment, Financial Technologies, Medien, Transport, Gesundheitswesen und Versicherungen. Mehr als 2'500 Banken und Issuer, und 160'000 Händler setzen auf die digitalen Zahlungslösungen und global zertifizierten 3-D Secure Produkte des Marktführers für Payment Security. Das inhabergeführte Unternehmen deckt den gesamten IT-Lebenszyklus ab, von der Ideenfindung über die Strategie bis zur Umsetzung und Betrieb. Die ausgewogene Kombination neuester Technologien und bewährter Standards sorgt für Investitionssicherheit, sowohl bei Grossprojekten als auch innovativen Start-ups. Die 1996 gegründete Netcetera ist eine Holdinggesellschaft mit 800 Mitarbeitenden und Hauptsitz in Zürich, Schweiz, mit weiteren Standorten in Europa, Asien und dem Mittleren Osten. Weitere Informationen: netcetera.com Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Medienmitteilung Netcetera Coop



Ende der Medienmitteilungen