Linz (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Nationalbank (CNB) war eine der ersten Zentralbanken, welche die hohen Inflationsgefahren ernst nahm und ihre Ruder in Richtung straffere Geldpolitik herumriss, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dennoch sei im Februar die Inflation in Tschechien auf satte 11 Prozent gesprungen und habe damit einen neuen Höchststand erreicht. Trotz der hohen Preisgefahren habe die CNB eingeräumt, dass die Zinsanhebungen durchaus begrenzt seien. Der Höhepunkt könnte daher bald erreicht sein. ...

