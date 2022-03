Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices in Großbritannien liegen im Verarbeitenden Gewerbe mit 58,0 bzw. im Dienstleistungsbereich mit 60,5 Punkten deutlich über der Expansionsschwelle von 50 Punkten, so die Analysten von Postbank Research.Der Arbeitsmarkt zeige sich mit einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 3,9 Prozent und einem durchschnittlichen Anstieg der Löhne und Gehälter um 4,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum weiterhin in äußerst guter Verfassung. Gleichzeitig dürfte dies für weiteren Inflationsdruck sorgen. ...

