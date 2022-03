Der japanische Autobauer Nissan hat angekündigt, auf Investitionen in Euro-7-konforme reine Verbrenner zu verzichten. Stattdessen werden die Japaner in Europa ab 2023 neue Pkw nur noch mit teil- oder vollelektrischen Antrieben einführen. Das Unternehmen erwartet nach eigenen Angaben, dass bis zum Geschäftsjahr 2026 bereits 75 Prozent seiner Neuwagen in der Region elektrifiziert unterwegs sein werden. ...

