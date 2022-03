Der Industrieversicherer der Allianz, lange Sorgenkind des Konzerns, will nach seinem Umbau wieder stärker wachsen. Das kündigte Joachim Müller, Chef der Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Bloomberg an. Die Russland-Thematik belaste dabei kaum.Müller will das Neugeschäft 2022 um rund 25 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro steigern. Zuvor hatte er das Portfolio aufgeräumt und etwa das Engagement bei Versicherungen für Autorückrufe zurückgefahren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...