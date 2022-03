HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Morphosys mit "Buy" und einem Kursziel von 65 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit der Übernahme von Constellation bewege sich Morphosys von einem auf Antikörper spezialisierten Biotech-Unternehmen hin zu einem Biopharma-Anbieter mit dem Fokus auf Blutkrebs, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Analyse des Kapitalwerts laufe darauf hinaus, dass der Markt der Produktpipeline des Unternehmens einen Wert von nahezu Null attestiere. Allein der Wirkstoff Pelabresib habe aber einen Kapitalwert von 31 Euro je Aktie./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 17:40/ GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0006632003