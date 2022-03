Das Hackerkollektiv Anonymous hat Russland unlängst den Krieg erklärt. Jetzt behauptet die Gruppe, die Zentralbank Russlands gehackt zu haben, und droht mit der Veröffentlichung geheimer Dokumente. Hacker auf der ganzen Welt versuchen, Russland bei der Kriegsführung gegen die Ukraine so massiv es geht einzuschränken. Seit der russische Machthaber Vladimir Putin Ende Februar die Militäroperation in der Ukraine angekündigt hat, attackierte Anonymous mehrere mit Moskau verbundene Dienste. Ihnen schloss sich eine Welle freiwilliger Hacker an, die Moskau an der digitalen Front angreifen. ...

