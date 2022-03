Symrise-Calls mit 64%-Chance bei Kurserholung auf 112 Euro

Mit der im Zuge der DAX-Erweiterung in den DAX aufgenommenen die Symrise-Aktie (ISIN: DE000SYM9999) ging es seit dem Jahresbeginn stark nach unten. Notierte die Aktie noch am 3.1.22 oberhalb von 131 Euro, so wurde sie am 9.3.22 zeitweise um 27 Prozent tiefer bei 95 Euro gehandelt. Danach konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 106,30 Euro erholen.

Erfüllen sich die optimistischen Einschätzungen der Experten, die die Aktie des globalen Anbieters von Duft- und Geschmacksstoffen mit Kurszielen von bis zu 135 Euro (UBS) zum Kauf empfehlen, dann könnte die Konsolidierung noch weiter anhalten. Erreicht die Symrise-Aktie in den nächsten Wochen wieder ihr Niveau von Anfang März bei 112 Euro, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 105 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Symrise-Aktie mit Basispreis 105 Euro, Bewertungstag 17.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000PF8LNE0, wurde beim Symrise-Aktienkurs von 106,30 Euro mit 0,64 - 0,65 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats ein Anstieg auf 112 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,91 Euro (+40 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 99,444 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Symrise-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 99,444 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH51YX7, wurde beim Symrise-Kurs von 106,30 Euro mit 0,75 - 0,76 Euro taxiert.

Wenn die Symrise-Aktie in nächster Zeit auf 112 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,25 Euro (+64 Prozent) erhöhen - sofern die Symrise-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 95,082 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Symrise-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 95,082 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH9K8C5, wurde beim Symrise-Kurs von 106,30 Euro mit 1,14 - 1,15 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Symrise-Aktie auf 112 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,69 Euro (+47 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Symrise-Aktien oder von Hebelprodukten auf Symrise-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de